В Крыму оккупанты усиленно продают отобранное у украинцев имущество – ISW

Так называемая "власть" оккупированного россиянами Крыма в первой половине 2025 года уже получила более 28 миллионов долларов прибыли от изъятия и "национализации" украинского имущества на полуострове. Это – цена 25 объектов имущества, национализированных у "врагов Крыма и России", благодаря которому захватчики "заработали" 2,2 миллиарда рублей.

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Об этом сообщает Институт изучения войны в сводке за 17 июля. В ISW ссылаются на заявление председателя оккупационного совета Крыма Владимира Константинова.

"Россия использует изъятие и национализацию объектов имущества как карательную меру в оккупированной Украине, лишая украинцев их недвижимости. ISW подробно сообщала о том, как Россия также использует изъятие и национализацию имущества для получения прибыли от оккупации Украины, эффективно используя продажу этого имущества как источник дохода для российского бюджета", – говорится в новом отчете ISW.

Аналитики отмечают, в частности, что оккупационная администрация Крыма, похоже, усиливает усилия по продаже "национализированного имущества".

Прибыль захватчиков от "национализации" составила 4,8 миллиарда рублей (61 миллион долларов) между 2022 и 2024 годами, тогда как стоимость только за первые шесть месяцев 2025 года (2,2 миллиарда рублей/28 миллионов долларов) составляет почти половину от того, что было получено за первые два года полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные переместили значительную часть средств противовоздушной обороны из временно оккупированного Донецка в Крым. Захваченный полуостров враг сейчас считает регионом, который больше других нуждается в защите от атак.

Такие мысли у оккупантов начали возникать после успешного проведения украинскими защитниками операции "Паутина".

Также известно, что российские военные активизировались на территории заброшенного объекта на юго-западном побережье временно оккупированного Крыма. Вероятно, они начали использовать в своих целях бывшую подземную базу подводных лодок в районе Балаклавской бухты.

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