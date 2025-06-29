Оккупанты неожиданно активизировались в Крыму неподалеку заброшенного военного объекта: партизаны показали фото

Российские военные активизировались на территории заброшенного военного объекта на юго-западном побережье временно оккупированного Крыма. Вероятно, они начали использовать в своих целях бывшую подземную базу подводных лодок в районе Балаклавской бухты.

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Подозрительную активность врага зафиксировали агенты военного партизанского движения "Атеш". В его Telegram-канале опубликованы кадри объекта 825 ГТС, о котором идет речь.

По словам партизан, в результате недавнего сноса заброшенных домов в прибрежной зоне открылся прямой обзор на вход в штольню, из которой в советское время осуществлялась погрузка и выгрузка торпед и ракет.

"Ныне вход в подземное сооружение свободен, а прилегающая территория расчищена – это может свидетельствовать о возможной подготовке объекта к повторному использованию", – считают в "Атеш".

Агент зафиксировал наличие убранных барьеров и строительного мусора, отсутствие охраны вблизи входа в тоннель (что может быть временной маскировкой), а также выявил активность в отдельных зданиях поблизости: предполагается, что часть помещений законсервирована, но не покинута.

По информации движения, объект может использоваться оккупантами как укрытие для хранения боеприпасов или быстрой переброски морских беспилотников, либо же в качестве защищённого командного пункта. Его координаты: 44.50346, 33.59788.

"Атеш" продолжает наблюдение за военной инфраструктурой на оккупированных территориях Крыма. Любая попытка оккупанта использовать старые советские сооружения в нынешних реалиях не останется без внимания", – заявили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агент движения "Атеш" провел разведку территории военного городка в оккупированном Севастополе (Крым, Украина). Речь идет о 12-м зенитном ракетном полку в составе 31-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск ВКС РФ, где враг пытался усилить меры безопасности.

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