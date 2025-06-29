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Оккупанты неожиданно активизировались в Крыму неподалеку заброшенного военного объекта: партизаны показали фото

Марина Лисничук
Новости. Общество
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Балаклавская бухта

Российские военные активизировались на территории заброшенного военного объекта на юго-западном побережье временно оккупированного Крыма. Вероятно, они начали использовать в своих целях бывшую подземную базу подводных лодок в районе Балаклавской бухты.

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Подозрительную активность врага зафиксировали агенты военного партизанского движения "Атеш". В его Telegram-канале опубликованы кадри объекта 825 ГТС, о котором идет речь.

По словам партизан, в результате недавнего сноса заброшенных домов в прибрежной зоне открылся прямой обзор на вход в штольню, из которой в советское время осуществлялась погрузка и выгрузка торпед и ракет.

Объект 825 ГТС

"Ныне вход в подземное сооружение свободен, а прилегающая территория расчищена – это может свидетельствовать о возможной подготовке объекта к повторному использованию", – считают в "Атеш".

Объект 825 ГТС

Агент зафиксировал наличие убранных барьеров и строительного мусора, отсутствие охраны вблизи входа в тоннель (что может быть временной маскировкой), а также выявил активность в отдельных зданиях поблизости: предполагается, что часть помещений законсервирована, но не покинута.

Объект 825 ГТС
Объект 825 ГТС

По информации движения, объект может использоваться оккупантами как укрытие для хранения боеприпасов или быстрой переброски морских беспилотников, либо же в качестве защищённого командного пункта. Его координаты: 44.50346, 33.59788.

Объект 825 ГТС
Объект 825 ГТС

"Атеш" продолжает наблюдение за военной инфраструктурой на оккупированных территориях Крыма. Любая попытка оккупанта использовать старые советские сооружения в нынешних реалиях не останется без внимания", – заявили партизаны.

Атеш Телеграм

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агент движения "Атеш" провел разведку территории военного городка в оккупированном Севастополе (Крым, Украина). Речь идет о 12-м зенитном ракетном полку в составе 31-й дивизии ПВО зенитных ракетных войск ВКС РФ, где враг пытался усилить меры безопасности.

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