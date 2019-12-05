Українцям змінили правила планування квартир

В українців з'явилася можливість вільного планування квартир при проектуванні.

Це випливає з нових державних будівельних норм, які вступили в силу з 1 грудня 2019 року.

До цього українці не мали права, наприклад, влаштувати кухню-нішу в квартирах з двома і більше кімнатами. Проектування квартир допускалося тільки з традиційним покімнатним плануванням. Кухню-нішу можна було облаштувати лише в однокімнатній квартирі.

Тепер же, з 1 грудня 2019 року, влаштування кухонь-ніш допускається і в багатокімнатних квартирах. Правда, за умови обладнання електроплити та механічної витяжки.

Згідно з новими ДБН, кухні-ніші можна проектувати в багатокімнатних квартирах. pixabay.com

Таким чином українці отримали законне право більш ефективно організовувати простір в своїй квартирі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських державних службовців позбавили безвідсоткових кредитів на житло.

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