Українцям змінили правила планування квартир

В українців з'явилася можливість вільного планування квартир при проектуванні.
Це випливає з нових державних будівельних норм, які вступили в силу з 1 грудня 2019 року.
До цього українці не мали права, наприклад, влаштувати кухню-нішу в квартирах з двома і більше кімнатами. Проектування квартир допускалося тільки з традиційним покімнатним плануванням. Кухню-нішу можна було облаштувати лише в однокімнатній квартирі.
Тепер же, з 1 грудня 2019 року, влаштування кухонь-ніш допускається і в багатокімнатних квартирах. Правда, за умови обладнання електроплити та механічної витяжки.
Згідно з новими ДБН, кухні-ніші можна проектувати в багатокімнатних квартирах.
pixabay.com
Таким чином українці отримали законне право більш ефективно організовувати простір в своїй квартирі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українських державних службовців позбавили безвідсоткових кредитів на житло.
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