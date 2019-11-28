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29 ноября • обновлено в 11:36
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Есть плюсы и минусы: киевлянка рассказала, как с мужем живет в смарт-квартире на 23 кв. м

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Перебравшись 4 года назад в смарт-квартиру в центре Киева, семья Ирины и Евгения Ивановых столкнулась как с недостатками, так и с преимуществами маленькой жилплощади.

Об этом Ирина рассказала изданию Хмарочос.

При поиске жилья из доступных вариантов по финансам и расположению, а также по привлекательным фото в интернете пара нашла уютную однушку на Печерске. Осмотрев ее лично, сперва удивились размерам жилья, но все же решили арендовать.

Есть плюсы и минусы: киевлянка рассказала, как с мужем живет в смарт-квартире на 23 кв. м

Среди минусов Ирина отметила недостаток места для размещения всей необходимой габаритной техники и организации рабочего пространства. Любителям готовки такой вариант жилья тоже не подойдёт из-за отсутствия разделения между кухней и местом для отдыха. Пригласить гостей также можно лишь в весьма скромном количестве. С личным пространством тоже проблематично – уединиться получится только в уборной.

Есть плюсы и минусы: киевлянка рассказала, как с мужем живет в смарт-квартире на 23 кв. м

Из плюсов семья выделила то, что маленькая квартира прививает умение правильно организовать пространство и избавляться от ненужного хлама. В итоге убирать становится легче и времени на это расходуется в разы меньше. Среди преимуществ также стоит отметить небольшую плату за коммуналку. Экономить время и деньги получается и на проезде – все в пешей доступности от дома, что благоприятно сказывается на моральном комфорте.

Есть плюсы и минусы: киевлянка рассказала, как с мужем живет в смарт-квартире на 23 кв. м

Однако купить подобную смарт-квартиру семья пока не решается. Считает, что такое жилье приемлемо скорее для временного проживания пары и больше подходит для одного человека, который просто приходит домой отдохнуть после работы.

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