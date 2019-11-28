Есть плюсы и минусы: киевлянка рассказала, как с мужем живет в смарт-квартире на 23 кв. м

Перебравшись 4 года назад в смарт-квартиру в центре Киева, семья Ирины и Евгения Ивановых столкнулась как с недостатками, так и с преимуществами маленькой жилплощади.

Об этом Ирина рассказала изданию Хмарочос.

При поиске жилья из доступных вариантов по финансам и расположению, а также по привлекательным фото в интернете пара нашла уютную однушку на Печерске. Осмотрев ее лично, сперва удивились размерам жилья, но все же решили арендовать.

Среди минусов Ирина отметила недостаток места для размещения всей необходимой габаритной техники и организации рабочего пространства. Любителям готовки такой вариант жилья тоже не подойдёт из-за отсутствия разделения между кухней и местом для отдыха. Пригласить гостей также можно лишь в весьма скромном количестве. С личным пространством тоже проблематично – уединиться получится только в уборной.

Из плюсов семья выделила то, что маленькая квартира прививает умение правильно организовать пространство и избавляться от ненужного хлама. В итоге убирать становится легче и времени на это расходуется в разы меньше. Среди преимуществ также стоит отметить небольшую плату за коммуналку. Экономить время и деньги получается и на проезде – все в пешей доступности от дома, что благоприятно сказывается на моральном комфорте.

Однако купить подобную смарт-квартиру семья пока не решается. Считает, что такое жилье приемлемо скорее для временного проживания пары и больше подходит для одного человека, который просто приходит домой отдохнуть после работы.

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