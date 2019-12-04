Українські чиновники позбулися безвідсоткових кредитів на житло

Українських державних службовців позбавили безвідсоткових кредитів на житло.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін постановою № 978 від 27 листопада 2019 р., опублікувавши його на урядовому сайті.

Зокрема, цей документ Кабміну Олексія Гончарука скасовує постанову від 18 лютого 2004 р. Кабміну Віктора Януковича.

Йдеться про постанову № 182 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків".

Порядок визначав механізм надання держслужбовцям, які потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту на житло шляхом компенсації відсоткової ставки за кредитом за рахунок державного бюджету.

Держслужбовців позбавили безвідсоткових кредитів на житло. pixabay.com

Його дія не поширювалася на чиновників, які отримали кредити на житло, або пільгові кредити завдяки бюджетним коштам на будівництво і придбання житла згідно з іншими нормативно-правовими актами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в пільгових кредитах на житло учасникам АТО з'ясувалися нюанси.

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