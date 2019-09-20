Скидка 7% каждому: застрахуй себя от валютных колебаний

Каждую осень нашу страну сопровождают изменения.
Некоторые нас радуют, некоторые – огорчают, иногда смущают или дают большую уверенность и надежду!
Несколько месяцев подряд мы видим тенденцию, когда наша национальная валюта – гривня – укрепляется! Для кого-то это тревожно и страшно, но мы в BD Holding знаем решение!
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