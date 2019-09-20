Скидка 7% каждому: застрахуй себя от валютных колебаний

Каждую осень нашу страну сопровождают изменения.

Некоторые нас радуют, некоторые – огорчают, иногда смущают или дают большую уверенность и надежду!

Несколько месяцев подряд мы видим тенденцию, когда наша национальная валюта – гривня – укрепляется! Для кого-то это тревожно и страшно, но мы в BD Holding знаем решение!

Для уверенности в завтра мы дарим КАЖДОМУ НАШЕМУ КЛИЕНТУ скидку 7% до конца сентября!

Приходи к нам в ЖК Европейка и получай ОШЕЛ,ОМЛЯЮЩУЮ ЦЕНУ с НЕОБЫЧАЙНЫМИ СКИДКАМИ:

Просто космос! – 7% в ЖК Европейка – квартиры от 12 650 грн/м²! Заселение в 1-м квартале 2020 года.

Успей на скидки и становись собственником квартиры мечты сегодня! И не важно, сколько стоят "условные единицы" завтра!

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!