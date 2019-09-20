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20 вересня • оновлено в 17:32
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Знижка 7% кожному: застрахуй себе від валютних коливань

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Щоосені нашу країну супроводжують зміни.

Деякі нас радують, деякі – засмучують, інколи бентежать або дають велику впевненість і надію!

Декілька місяців поспіль ми бачимо тенденцію, коли наша національна валюта – гривня – зміцнюється! Для когось це тривожно і лячно, проте ми в BD Holding знаємо рішення!

Для впевненості у завтра ми даруємо КОЖНОМУ НАШОМУ КЛІЄНТУ знижку 7% до кінця вересня!

Приходь до нас у ЖК Європейка та отримуй ПРИГОЛОМШЛИВУ ЦІНУ за НАДЗВИЧАЙНИМИ ЗНИЖКАМИ:

Просто космос! - 7% у ЖК Європейка – квартири від 12 650 грн/м²! Заселення у 1-му кварталі 2020 року.

Встигни на знижки та ставай власником квартири мрії сьогодні! І не важливо, скільки коштують "умовні одиниці" завтра!

Знижка 7% кожному: застрахуй себе від валютних коливань

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