Знижка 7% кожному: застрахуй себе від валютних коливань

Щоосені нашу країну супроводжують зміни.

Деякі нас радують, деякі – засмучують, інколи бентежать або дають велику впевненість і надію!

Декілька місяців поспіль ми бачимо тенденцію, коли наша національна валюта – гривня – зміцнюється! Для когось це тривожно і лячно, проте ми в BD Holding знаємо рішення!

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