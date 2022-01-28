Реставрация, реконструкция, ревитализация: чем отличаются архитектурные работы и зачем они нужны

Некоторые здания реставрируют, другие — поддают ревитализации. А часть сооружений просто сохраняют и поддерживают. Все это — виды работ с уже построенными зданиями, и каждый из них имеет свои особенности и цели. Вместе с жилым районом Новый Подол рассказываем, как они отличаются между собой и в каких случаях используются.

Сохранить историю

Стандарты по обращению с историческими объектами США рекомендуют сберегать и отстраивать здания четырьмя способами: сохранение (preservation), восстановление (rehabilitation), реставрация (restoration) и реконструкция (reconstruction). Первые три используются для построек, которым уже много десятков или даже сотен лет.

Сохранение означает поддержание формы, целостности и материалов сооружения. Это текущее обслуживание и ремонт при необходимости, но без замены материалов и без нового строительства.

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Восстановление уже предусматривает изменение объекта. Дополнения могут быть существенными, при этом изначальные параметры остаются нетронутыми. Как в складе-силосе старой бумажной фабрики в Финляндии, который восстанавливают с сохранением специфики здания, — там будет работать исследовательский архитектурный центр.

Для реставрации главное — точно воспроизвести вид и форму, все архитектурные черты периода постройки. В нашей стране это понятие определяет Закон "Об охране культурного наследия" — сооружения, признанные такими объектами, разрешено только реставрировать. В рамках реставрации восстановлен, например, фасад Национального художественного музея в Киеве, деревянная церковь ХVII века в Колочаве Закарпатской области.

Воспроизвести по-новому

Термин "реконструкция" объединяет все трансформации уже построенного здания. В разных странах его используют как для описания работ с историческими сооружениями, так и для отстраивания любых разрушенных объектов с воспроизведением, частично или полностью, их внешнего вида и функций.

Согласно определению Австралийского комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), реконструкцией предусмотрено с использованием новых материалов вернуть зданию его прежнее состояние.

А Стандарты по обращению с историческими объектами США подают этот термин как "описание не сохранившихся частей объекта, при условии наличия документальных и физических свидетельств, позволяющее максимально точно восстановить его".

Немецкий историк Георг Мёрш определяет реконструкцию в архитектуре как "научный метод получения первоначальных материалов, чтобы воссоздать разрушенные объекты, независимо от того, сколько времени прошло". По классификации Мёрша, существует несколько направлений:

Точная реконструкция — используются по возможности те же материалы и методы, что и при строительстве здания.

Смоделированная реконструкция — в случае недостатка информации об исходном объекте воспроизводят его версию по представлению архитекторов.

Репликативная реконструкция — создается, по сути, копия изначального строения.

Дидактическая реконструкция — параллельно проводятся археологические раскопки, а добытые материалы превращают в тематические парки.

Экспериментальная репродукция — в строительстве нового объекта используются старинные методики и материалы.

Среди ярких примеров реконструкции — возрождение зданий, разрушенных во время Второй мировой войны: Рейхстага в Берлине, храма Фрауэнкирхе в Дрездене, Старого города в Варшаве.

В Украине этим термином принято называть не только воссоздание исторических сооружений. Согласно Строительным нормам и правилам, реконструкция — перестройка введенных в эксплуатацию объектов, предусматривающая "совершенствование производства, повышение его технико-экономического уровня и качества продукции". Примерами можно назвать Центральный автовокзал в Киеве и полуразрушенный дом начала ХХ века на Большой Житомирской, 34-А.

Обновить или оживить

Еще два подвида реконструкции выделяют в отдельную группу, исходя из их отличительных особенностей, — это реновация и ревитализация.

Реновацией называют совершенствование заброшенных зданий или кварталов. В этом случае ничего не реставрируют и не отстраивают, ведь задача — обновить и улучшить устаревшие конструкции и материалы, с применением новых технологий и креативных решений. Объект сохраняет свое предназначение, но может получить дополнительные функции. Примеры — апгрейд офиса Uber в Амстердаме, магазина Tiffany & Cо в Нью-Йорке, Национальной библиотеки Франции в Париже.

В Украине термин "реновация" используют для улучшения жилищных условий в доме, а также его технических характеристик. Но эти работы применимы в любых типах зданий.

Ревитализация предполагает переосмысление того, что утратило свое прежнее состояние и назначение. В архитектуре таким образом дают вторую жизнь зданию, району или городу, переживающему упадок.

В том числе ревитализируют заброшенные промышленные строения и кварталы, а загрязненные площади суши или воды в процессе очищают. И в этом случае, в отличие от предыдущих, первоначальная функция объекта уступает место новой, которая будет отвечать актуальным запросам жителей.

Так, старые верфи становятся креативными кварталами, а на месте закрытых предприятий вырастают общественные пространства. К примеру, промзона на территории Киевского речного порта — между Рыбальским мостом и Судоремонтным заводом — после ревитализации станет современным районом под названием Новый Подол.

Здесь построят здания для жизни, работы, отдыха и развлечений. Еще появятся парки, скверы, и главное — набережная, доступная для всех жителей столицы. На Новом Подоле вдоль Днепра будут работать рестораны, бары и кафе, а рядом обустроят городской пляж — единственный в центре Киева.