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Покупка квартиры в Киеве: как летом купить дешевле

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Большинство застройщиков в летний период предлагают потенциальным покупателям жилья различные преференции, чтобы хоть как-то оживить продажи.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по недвижимости Ярослава Чапко.

"Летом всегда есть интересные предложения от застройщиков, они предлагают скидки. Редко застройщики не планируют каких-то летних программ со скидками. О них можно узнать с каждого борда, и 10, 15 и даже 20%. Поэтому если сравнивать с удорожанием зимой, то летом действительно можно выгодно купить квартиру", - рассказала она.

По ее словам, главным преимуществом первичного рынка остается возможность получить рассрочку.

"На первичном рынке много рисков, но есть надежные застройщики, которые показывают очень хорошую динамику строительства своих объектов. Можно взять жилье в рассрочку и выплачивать на протяжении 3-5 лет. На вторичном можно больше поторговаться, выбить большую скидку, но вся сумма должна быть выплачена сразу", - добавила эксперт.

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Кроме того, Чапко отметила, что на сегодня в столице приобрести квартиру можно за 25-30 тысяч долларов.

"За такую сумму можно купить однокомнатную квартиру небольшой площадью", - констатировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по недвижимости Сергей Костецкий рассказал, когда в Украине смогут приступить к реализации проектов по демонтажу "хрущевок", чей срок эксплуатации исчерпан уже пару десятилетий назад.

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Объекты
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