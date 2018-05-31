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Купівля квартири в Києві: як влітку купити дешевше

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Більшість забудовників в літній період пропонують потенційним покупцям житла різні преференції, щоб хоч якось пожвавити продажі.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт з нерухомості Ярослава Чапко.

"Влітку завжди є цікаві пропозиції від забудовників, вони пропонують знижки. Рідко забудовники не планують якихось літніх програм зі знижками. Про них можна дізнатися з кожного борда, і 10, 15 і навіть 20%. Тому якщо порівнювати з подорожчанням взимку, то влітку дійсно можна вигідно купити квартиру ", - розповіла вона.

За її словами, головною перевагою первинного ринку залишається можливість отримати розстрочку.

"На первинному ринку багато ризиків, але є надійні забудовники, які показують дуже хорошу динаміку будівництва своїх об'єктів. Можна взяти житло в розстрочку і виплачувати протягом 3-5 років. На вторинному можна більше поторгуватися, вибити більше знижку, але вся сума повинна бути плач відразу ", - додала експерт.

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Крім того, Чапко зазначила, що на сьогодні в столиці придбати квартиру можна за 25-30 тисяч доларів.

"За таку суму можна купити однокімнатну квартиру невеликою площею", - констатувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з нерухомості Сергій Костецький розповів, коли в Україні зможуть приступити до реалізації проектів по демонтажу "хрущовок", чий термін експлуатації вичерпано вже пару десятиліть тому.

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Ринок нерухомостінерухомість
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