Снос "хрущевок" в Украине: названы причины, почему это на грани фантастики

Проекты по демонтажу в Украине "хрущевок", чей срок эксплуатации исчерпан уже пару десятилетий назад, не будут реализованы пока в стране не изменится экономическая ситуация и у застройщиков на законодательном уровне не появятся гарантии со стороны государства.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

"Я считаю, что эту ситуацию давным-давно нужно было решить, потому что "хрущевки" свой срок эксплуатации прошли, никакой выгоды от них нет. Это самое дешевое и самое некачественное жилье, которое сейчас есть. Но с точки зрения экономики, тут есть очень много нюансов. Снести "хрущевку" дорого, проще найти земельный участок, отвести землю под строительство и на ней начать строить", - отметил он.

По его словам, у государства пока нет денег на подобную программу.

"То есть ни один нормальный инвестор, который хочет что-то заработать на строительстве, если возьмет "хрущевку", начнет ее сносить и на ее месте строить новый объект, он не особо заработает", - считает эксперт.

Костецкий также объяснил особенности реализации подобных программ в других постсоветских странах.

"С финансовой точки зрения, все страны, которое проходили подобную программу, они делали это в пик экономического бума, когда рентабельность строительства была высокая, когда сносить объект было дорого, но в то же время выгодно. Сейчас если сносить старую "хрущевку", строить на ее месте объект, то застройщик уходит в убыток. Затраты на согласование сейчас не особо высокие и любой нормальный застройщик может отвести себе участок и там спокойно строить", - убежден он.

При этом эксперт добавил, что ситуацию можно изменить, если государство предложит застройщику какие-то налоговые льготы или вообще освободит от налогов.

"Кроме того государство должно выступить гарантом в этой ситуации. Если застройщик будет испытывать какие-то финансовые проблемы, или крах рынка недвижимости, либо эти квартиры не будут покупать, то должно компенсировать инвесторам деньги, либо помочь застройщику этот дом достроить. Вариантов много, но на мой взгляд, они больше фантастические, чем реальные", - резюмировал Костецкий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются сносить "хрущевки" целыми кварталами.