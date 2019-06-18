"Нажала тревожную кнопку – и появились два амбала": в Украине оживились квартирные аферисты

С наступлением лета активизировались мошенники, которые зарабатывают на доверчивых украинцах, желающих арендовать жилье.

И хотя многие схемы псевдо-риэлторов существуют уже не первый год, их действия становятся все более наглыми. Часто в своей работе мошенники используют психологические методы, втираются в доверие к человеку. Или просто грубо обманывают его и ставят перед фактом: либо берешь то, что есть, либо денег своих не увидишь. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Нажала тревожную кнопку – и появились два амбала"

Владимир недавно приехал в Киев и устроился на работу. Родители дали ему денег на аренду квартиры.

"Я увидел объявление, цена была подходящая, поэтому позвонил по указанному номеру. Мы с женщиной договорились о встрече в офисе. Она обещала показать мне квартиру", – рассказывает OBOZREVATEL Владимир.

Документы transfertcenter.ru

Во время встречи парень уже заподозрил неладное, но значения не придал. Ему описали жилье, но сказали, что нужно внести деньги – за первый месяц проживания и за последний. Всего 13 тысяч гривен. Только после этого можно будет идти на осмотр.

В обмен псевдо-риэлтор написала от руки некую расписку. В ней не было ни адреса жилья, ни суммы. На самом деле речь шла об оказании информационных услуг. Получив деньги, женщина вышла в соседнюю комнату якобы за папкой.

"И тогда я услышал знакомый звук. Я раньше работал в магазине и знаю – сработала тревожная кнопка. Тогда я и понял, что попал. Деваться было некуда, и через пару минут в комнату вошли два амбала. Они сказали, что на самом деле все услуги я уже получил, оплатил и мне пора уходить. Дали какой-то адрес, но в этом доме даже нет такого номера квартиры", – вспоминает Владимир.

Дом в Киеве my-obolon.kiev.ua

Заявление в полицию он, конечно, написал. Но уверен, что вряд ли удастся вернуть 13 тысяч: "Обидно, ведь это не мои деньги, мне родители их дали как раз на жилье. Теперь переехал к знакомому, который согласился меня приютить".

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Обещали современную квартиру, а получил "бабушкино" жилье

Виктор Панченко из Днепра также рассказал нам, как умудрился попасть на удочку так называемых "информационных агентств". Хотя он человек опытный и уже не первый раз снимает жилье в столице.

"Меня подвела жадность – увидел отличную квартиру в центре за очень низкую цену. За такие деньги можно снять жилье только на Борщаговке в столице. Позвонил, договорился о встрече в квартире. Но через полчаса перезванивает риэлтор и говорит, что хозяин не хочет встречаться в квартире, потому что были прецеденты, когда клиенты просто не приходили на встречу. Он предлагает поговорить в агентстве, он покажет все документы, паспорт, мы познакомимся. И если договоримся, то сразу поедем на квартиру. Я повелся", – признается Виктор.

Риэлтор fishki.net

Действительно, в офисе был хозяин, который показал оригиналы документов на жилье, рассказал, что делал ремонт в квартире своей бабушки и теперь хочет ее сдавать. Сам он, мол, уезжает работать за границу, поэтому нужны деньги.

Вроде ударили по рукам, и тут агент, милая девушка, предлагает сразу подписать договор. Чтобы дважды в офис не ездить за печатями.

"На меня как затмение нашло, думаю, ладно, квартирка хорошая, беру. Заплатил за два месяца, подписал документ. И тут хозяин резко засобирался куда-то, а на квартиру меня повез какой-то мужчина", – отметил пострадавший арендатор.

Мужчина открыл дверь и тут выяснился подвох. Никакого ремонта, обычная совковая квартира, можно сказать "бабушкина", со старой сантехникой, запахом плесени, старой мебелью.

Центр Киева wikipedia.org

"Я даже слова не мог вымолвить. Говорю сопровождающему, но ведь это не та квартира. Он разводит руками, ничего не знаю, вы должны подписать акт приемки жилья. Если не подписываете, то деньги вам не возвращаются, вы же договор читали, там об этом все написано. Блин, читал!" – продолжает Виктор.

Мужчина понял, что денег своих он не вернет, либо ему потребуется судиться с такими аферистами. Согласился прожить тут два месяца, за которые заплатил, и потом съехал.

Часа три простояла у подъезда

Жительница Львова Виктория Семашко решили снять квартиру в столице, потому что ей тут предложили хорошую работу.

Дома в Киеве kontrakty.ua

"Я работаю интернет-маркетологом, и тут мне повезло, меня взяли в хорошую компанию в Киеве. Естественно, перед отъездом я стала мониторить все объявления об аренде. Особо в ценах я не разбиралась, поэтому присмотрела жилье недалеко от работы на Позняках. Симпатичная современная квартира с ремонтом и мебелью", – рассказывает Виктория.

Хозяйка жилья, по крайней мере, именно так представилась женщина по указанному номеру телефона, стала придирчиво расспрашивать, курит ли Виктория, с кем собирается жить, есть ли у нее животные, достаточно ли она получает, чтобы не задерживать платежи, на сколько собирается арендовать жилье.

"Она так меня расспрашивала, что я поверила, что она реальная хозяйка и ей жалко отдавать свою новенькую квартиру в чужие руки. Я ее стала как бы уговаривать сдать это жилье именно мне", – вспоминает Виктория.

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И тут хозяйка "смилостивилась" и говорит, мол, ну ладно, вы мне понравились, хотя у меня тут есть уже договоренность с одной молодой семьей.

"Чтобы я была уверена, что вы точно приедете и будете жить у меня, вам нужно перечислить мне на карту залог – плату за первый и последний месяц. Я тут немного растерялась. Спрашиваю, а как же договор? Она обиделась, говорит: "Я же вас тоже еще в глаза не видела, а уже готова вас поселить к себе. Хотите договор, заключим, когда приедете. Но я должна быть уверена в вас, или отдам ключи той семье".

Виктория доверилась и перечислила женщине 15 тысяч гривен на карточку. После этого они созванивались, уточняли дату приезда, время встречи.

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"Когда я приехала и пришла по указанному адресу, то прождала хозяйку часа три. Сначала она отвечала на звонки и говорила, что стоит в пробке. А потом отключила телефон. Консьержка одного из подъездов подошла ко мне и спросила, кого я тут жду. Я ей объяснила. Тогда женщина рассказала, что я тут не первая, таких как я за этот месяц у них уже трое побывало. Ждали всю ночь так называемых хозяев", – жалуется Виктория.

На что следует обращать внимание

Опытный риэлтор Виктор Чумаченко предупреждает – никогда не стоит приходить в офис к риэлторам, заключать договор и отдавать деньги, не просмотрев квартиру.

"Это главная ошибка людей. В офисе вам квартиру могут показать только на пальцах или на картинках. Вы заключаете договор, который еще и не читаете толком, отдаете деньги. А потом вам либо называют адрес, куда надо ехать, либо высылают его СМС. А там, в лучшем случае, "хозяин" сообщает, что квартира уже сдана. В худшем – никто не берет трубку. А в агентстве говорят, что вам просто оказали информационные услуги за эти деньги", – пояснил OBOZREVATEL Чумаченко.

Договор подписывайте с хозяином после просмотра квартиры dengi.ua

Юрист Ольга Левченко также указывает на то, что во время просмотра обязательно нужно разговаривать с владельцем жилья.

"Он должен показать вам свой паспорт, оригиналы документов на владение квартирой. Обратите внимание, какая часть жилья принадлежит этому человеку. Бывает, что владельцами квартиры являются два человека и больше, в таком случае в договоре об аренде свои подписи должны поставить все. Иначе завтра придет жена хозяина и скажет, что ничего не знает о вас", – говорит юрист.

Она подчеркивает, что не стоит вестись и на копии документов. Если хозяин говорит, что оригиналы где-то в другом месте или потеряны, то стоит задуматься.

Также если "хозяин" говорит, что не надо заключать договор, потому что он работает в органах и не хочет светиться, то лучше поискать другой вариант.

Не доверяйте копиям документов transfertcenter.ru

И конечно, ни в коем случае не нужно перечислять на карточку риэлтору или хозяину залог за квартиру, которой вы не видели, и еще не подписали договор. Это практически всегда обман.

Также юристы советуют во время просмотра квартиры поинтересоваться у соседей, действительно ли человек, который вам демонстрирует жилье, их сосед. Могут всплыть и нехорошие факты об этой квартире, вдруг за нее идут судебные тяжбы и вам потом не дадут спокойно жить.

Недвижимость в столице kontrakty.ua

Бывают случаи, когда хозяева вам сдают жилье, а потом сообщают, что на самом деле хотят его продать. Это означает, что вас постоянно будут беспокоить просмотрами. К тому же, в любой момент вас могут выселить, потому что жилье уже продано.

Юристы советуют в договор добавлять пункт о том, что во время вашего проживания хозяин не должен продавать квартиру. А в случае нарушения, он должен выплатить вам компенсацию в размере месячной арендной платы. Это может сдержать владельца от поспешных решений.

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