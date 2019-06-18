"Натиснула тривожну кнопку — і з'явилися два амбали": в Україні пожвавішали квартирні аферисти

З приходом літа активізувалися шахраї, що заробляють на довірливих українцях, які хочуть орендувати житло.

І хоча багато схем псевдо-ріелторів існують уже не перший рік, їхні дії стають все нахабнішими. Часто у своїй роботі шахраї використовують психологічні методи, втираються у довіру до людини. Або просто грубо обдурюють її і ставлять перед фактом: або береш те, що є, або грошей своїх не побачиш. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

"Натиснула тривожну кнопку — і з'явилися два амбали"

Володимир нещодавно приїхав до Києва і влаштувався на роботу. Батьки дали йому грошей на оренду квартири.

"Я побачив оголошення, ціна була нормальна, тому зателефонував за вказаним номером. Ми з жінкою домовилися про зустріч в офісі. Вона обіцяла показати мені квартиру", — розповідає OBOZREVATEL Володимир.

Документи transfertcenter.ru

Під час зустрічі хлопець уже запідозрив недобре, але значення не надав. Йому описали житло, але сказали, що треба внести гроші — за перший місяць проживання і за останній. Всього 13 тисяч гривень. Тільки після цього можна буде йти на огляд.

В обмін псевдо-ріелтор написала від руки якусь розписку. У ній не було ні адреси житла, ні суми. Насправді йшлося про надання інформаційних послуг. Отримавши гроші, жінка вийшла в сусідню кімнату нібито за папкою.

"І тоді я почув знайомий звук. Я раніше працював у магазині і знаю — спрацювала тривожна кнопка. Тоді я й зрозумів, у що втрапив. Подітися не було куди, і за пару хвилин до кімнати увійшли два амбали. Вони сказали, що насправді всі послуги я вже отримав, оплатив і мені час іти. Дали якусь адресу, але в цьому будинку навіть немає такого номера квартири", — згадує Володимир.

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Заяву в поліцію він, звісно, написав. Але впевнений, що навряд чи вдасться повернути 13 тисяч: "Прикро, адже це не мої гроші, мені батьки їх дали саме на житло. Тепер переїхав до знайомого, який погодився мені дати притулок".

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Обіцяли сучасну квартиру, а отримав "бабусине" житло

Віктор Панченко з Дніпра також розповів нам, як примудрився попався на вудку так званих "інформаційних агентств". Хоча він людина досвідчена і вже не вперше знімає житло у столиці.

"Мене підвела жадібність — побачив чудову квартиру у центрі за дуже низьку ціну. За такі гроші можна зняти житло тільки на Борщагівці у столиці. Подзвонив, домовився про зустріч у квартирі. Але за півгодини передзвонює ріелтор і каже, що господар не хоче зустрічатися у квартирі, тому що були прецеденти, коли клієнти просто не приходили на зустріч. Він пропонує поговорити в агентстві, він покаже всі документи, паспорт, ми познайомимося. І якщо домовимося, то відразу поїдемо на квартиру. Я повівся", — зізнається Віктор.

Ріелтор fishki.net

Дійсно, в офісі був господар, який показав оригінали документів на житло, розповів, що робив ремонт у квартирі своєї бабусі і тепер хоче її здавати. Сам він, мовляв, їде працювати за кордон, тому потрібні гроші.

Начебто вдарили по руках, і тут агент, мила дівчина, пропонує відразу підписати договір. Щоб двічі в офіс не їздити за печатками.

"На мене наче затемнення найшло, думаю, добре, квартирка хороша, беру. Заплатив за два місяці, підписав документ. І тут господар різко почав збиратися кудись, а на квартиру мене повіз якийсь чоловік", — зазначив потерпілий орендар.

Чоловік відчинив двері — ніякого ремонту, звичайна совкова квартира, можна сказати "бабусина", зі старою сантехнікою, запахом цвілі, старими меблями.

Центр Києва wikipedia.org

"Я навіть слова не міг вимовити. Кажу супровіднику, але ж це не та квартира. Він розводить руками, нічого не знаю, ви повинні підписати акт приймання житла. Якщо не підписуєте, то гроші вам не повертаються, ви ж договір читали, там про це все написано. Блін, читав!" — продовжує Віктор.

Чоловік зрозумів, що грошей своїх він не поверне, або йому буде треба судитися з такими аферистами. Погодився прожити тут два місяці, за які заплатив, і потім з'їхав.

Години три простояла біля під'їзду

Жителька Львова Вікторія Семашко вирішили зняти квартиру у столиці, тому що їй тут запропонували хорошу роботу.

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"Я працюю інтернет-маркетологом, і тут мені пощастило, мене взяли у гарну компанію у Києві. Звісно, перед від'їздом я почала моніторити всі оголошення про оренду. Особливо в цінах я не розумілася, тому пригледіла житло неподалік від роботи на Позняках. Симпатична сучасна квартира з ремонтом і меблями", — розповідає Вікторія.

Господиня житла, принаймні саме так назвалася жінка за вказаним номером телефону, почала прискіпливо розпитувати, чи палить Вікторія, з ким збирається жити, чи є у неї тварини, чи достатньо вона отримує, щоб не затримувати платежі, на скільки збирається орендувати житло.

"Вона так мене розпитувала, що я повірила, що вона реальна господиня і їй шкода віддавати свою новеньку квартиру у чужі руки. Я її почала просити здати це житло саме мені", — згадує Вікторія.

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І тут господиня "змилостивилася" і каже, мовляв, ну добре, ви мені сподобалися, хоча у мене тут є вже домовленість із однією молодою сім'єю.

"Щоб я була впевнена, що ви точно приїдете і будете жити у мене, вам треба перерахувати мені на карту заставу — плату за перший і останній місяць. Я тут трохи розгубилася. Питаю, а як же договір? Вона образилася, каже: "Я ж вас теж іще в очі не бачила, а вже готова вас поселити до себе. Хочете договір, укладемо, коли приїдете. Але я маю бути впевнена у вас, або віддам ключі тій сім'ї".

Вікторія довірилася і перерахувала жінці 15 тисяч гривень на картку. Після цього вони зідзвонювалися, уточнювали дату приїзду, час зустрічі.

Оренда нерухомості stroyobzor.ua

"Коли я приїхала і прийшла за вказаною адресою, то прочекала господиню години три. Спочатку вона відповідала на дзвінки і говорила, що стоїть у заторі. А потім відключила телефон. Консьєржка одного з під'їздів підійшла до мене і запитала, кого я тут чекаю. Я їй пояснила. Тоді жінка розповіла, що я тут не перша, таких як я за цей місяць у них уже троє побувало. Чекали всю ніч так званих господарів", — скаржиться Вікторія.

На що слід звертати увагу

Досвідчений ріелтор Віктор Чумаченко попереджає — ніколи не варто приходити в офіс до ріелторів, укладати договір і віддавати гроші, не переглянувши квартиру.

"Це головна помилка людей. В офісі вам квартиру можуть показати тільки на пальцях або на картинках. Ви укладаєте договір, який ще й не читаєте докладно, віддаєте гроші. А потім вам або називають адресу, куди треба їхати, або висилають її СМС. А там, у кращому разі, "господар" повідомляє, що квартира вже здана. У гіршому — ніхто відповідає. А в агентстві кажуть, що вам просто надали інформаційні послуги за ці гроші", — пояснив OBOZREVATEL Чумаченко.

Договір підписуйте з господарем після перегляду квартири dengi.ua

Юрист Ольга Левченко також вказує на те, що під час перегляду обов'язково треба розмовляти із власником житла.

"Він має показати вам свій паспорт, оригінали документів на володіння квартирою. Зверніть увагу, яка частина житла належить цій людині. Буває, що власниками квартири є дві людини і більше, в такому разі у договорі про оренду свої підписи мають поставити всі. Інакше завтра прийде дружина господаря і скаже, що нічого не знає про вас", — каже юрист.

Вона наголошує, що не варто вестися і на копії документів. Якщо господар каже, що оригінали десь в іншому місці або втрачені, то варто замислитися.

Також якщо "господар" каже, що не треба укладати договір, бо він працює в органах і не хоче світитися, то краще пошукати інший варіант.

Не довіряйте копіям документів transfertcenter.ru

І, звісно, в жодному разі не потрібно перераховувати на картку ріелтору або господарю заставу за квартиру, якої ви не бачили, і ще не підписали договір. Це практично завжди обман.

Також юристи радять під час перегляду квартири поцікавитися у сусідів, чи дійсно людина, яка вам демонструє житло, їхній сусід. Можуть спливти і нехороші факти про цю квартиру, раптом за неї йдуть судові тяжби і вам потім не дадуть спокійно жити.

Нерухомість у столиці kontrakty.ua

Бувають випадки, коли господарі вам здають житло, а потім повідомляють, що насправді хочуть його продати. Це означає, що вас постійно турбуватимуть переглядами. До того ж будь-якої миті вас можуть виселити, бо житло вже продане.

Юристи радять у договір додавати пункт про те, що під час вашого відпочинку хазяїн не повинен продавати квартиру. А в разі порушення він має виплатити вам компенсацію у розмірі місячної орендної плати. Це може утримати власника від поспішних рішень.

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