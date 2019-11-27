Архитекторы придумали новый способ захоронения людей

Архитекторы вместе с дизайнерами и работниками ритуальных услуг разработали новый способ захоронения людей – альтернативу традиционному захоронению и кремации.

Об этом на своем сайте сообщает международная дизайнерская фирма Olson Kundig, которая разработала проект для американской компании Recompose.

Речь идет о так называемом компостировании людей в специальном здании – помещении человеческих тел в органический компост.

Модульная система, которая стоит в основе концепции здания, напоминает соты: 75 органических восстановительных сосудов, установленных друг над другом, будут в течение месяца превращать человеческие останки в чистую, пригодную для использования почву.

Пространство площадью 1720 кв. м, будет включать в себя также места для хранения и подготовки тел, административные служебные помещения и лобби.

Фактически, архитекторы создали первое в мире учреждения подобного рода. Флагманское здание планируют открыть весной 2021 года в Сиэтле.

Стоит также отметить, что штат Вашингтон стал первым в мире, который узаконил этот процесс утилизации человеческих останков в апреле 2019 года.

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