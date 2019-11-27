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29 листопада • оновлено в 12:01
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Архітектори придумали новий спосіб поховання людей

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Архітектори разом з дизайнерами та працівниками ритуальних послуг розробили новий спосіб поховання людей – альтернативу традиційному похованню і кремації.

Про це на своєму сайті повідомляє міжнародна дизайнерська фірма Olson Kundig, яка розробила проект для американської компанії Recompose.

Архітектори придумали новий спосіб поховання людей

Йдеться про так зване компостування людей в спеціальному приміщенні – приміщенні людських тіл в органічний компост.

Модульна система, яка стоїть в основі концепції будівлі, нагадує стільники: 75 органічних відновлювальних резервуарів, встановлених один над одним, будуть протягом місяця перетворювати людські останки в чистий, придатний для використання грунт.

Архітектори придумали новий спосіб поховання людей

Простір площею 1720 кв. м, буде включати в себе також місця для зберігання і підготовки тіл, адміністративні службові приміщення і лобі.

Архітектори придумали новий спосіб поховання людей

Фактично, архітектори створили першу в світі установу подібного роду. Флагманську будівлю планують відкрити навесні 2021 року в Сіетлі.

Архітектори придумали новий спосіб поховання людей

Варто також відзначити, що штат Вашингтон став першим в світі, який узаконив цей процес утилізації людських останків в квітні 2019 року.

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