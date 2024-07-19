Женева vs Базель. Что известно о городах – потенциальных хозяевах Евровидения 2025

После крайне конкурентного процесса подачи заявок между четырьмя потенциальными городами Швейцарская телерадиовещательная корпорация SRG определила два города, претендующих на проведение Евровидения 2025. Ими оказались Женева и Базель.

Видео дня

Интересно, что город Цюрих, который называли самым большим фаворитом среди кандидатов, был исключен из списка. Такая же участь постигла и швейцарский Берн. О финалистах стало известно с официальной страницы SRG в Instagram.

Согласно процессу отбора, любой принимающий город должен отвечать определенным требованиям: внести значительный финансовый взнос для проведения мероприятия, иметь место, которое может вместить около 10 тысяч зрителей и международный аэропорт с большим количеством европейских рейсов; развитый транспорт, а также большой гостиничный фонд вместимостью не менее 2000 номеров. Кроме того, принимающий город нуждается в инфраструктуре и местах для размещения пресс-центра, Delegation Bubble, Eurovision Village, EuroClub и дополнительных мероприятий, пишет Wiwi Blogs.

И хотя окончательное решение будет принято в конце августа 2024 года, предлагаем рассмотреть особенности Женевы и Базеля, как потенциальных хозяев Евровидения 2025.

Женева

Женева, несомненно, была сильным претендентом на проведение Евровидения и была одним из городов, с самого начала проявивших интерес к шоу. Власти предложили провести конкурс в Международном выставочном и конференц-центре Palexpo, который может вместить до 15 тысяч зрителей.

Кроме того, Женева имеет аэропорт с многочисленными международными рейсами, эффективную транспортную систему и обеспечивает необходимую емкость гостиниц. В местном самоуправлении уже пообещали выделить около 30 миллионов швейцарских франков на организацию конкурса.

Город, в основном известный как деловое направление, имеет также репутацию источника великолепных культурных и кулинарных впечатлений. Женеву можно легко исследовать пешком в течение долгих выходных, и есть много причин, почему она должна находиться в маршруте каждого посетителя Швейцарии. Страна славится своим шоколадом, и Женева отвечает этому статусу. Благодаря Choco Pass клиенты, любящие сладкое, могут зайти в магазины по всему городу и попробовать шоколад ручной работы на досуге.

Никакая поездка в Женеву не будет полной без знакомства с озером. Туристы могут посетить одночасовой круиз и насладиться непревзойденными видами на Монблан, памятники, знаменитые виллы, Организацию Объединенных Наций и парки и сады, прилегающие к берегу.

Базель

Базель, мощный культурный центр, расположенный вдоль границ Франции и Германии, является сильным символом единства через музыку. Потенциальное место проведения шоу – стадион Санкт-Якобс Галле, вместимость которого около 12 тысяч зрителей. Кроме арены, есть еще пять залов, которые подойдут для прессы и других мероприятий Евровидения. Имеет отличную транспортную систему. Базель также является домом для международного аэропорта EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, а также город находится всего в часе езды от аэропорта Цюриха.

Базель, расположенный на реке Рейн, является третьим по численности населения городом Швейцарии после Цюриха и Женевы. Город, который считается культурной столицей страны – дом для 40 музеев, включая Музей современного искусства и Kunstmuseum – старейшую публичную коллекцию искусства в мире.

Среди исторических достопримечательностей города – большая рыночная площадь с ратушей из красного песчаника и романско-готический собор. Во время прогулки по старому городу, мимо небольших бутиков, антикварных книжных магазинов, а также магазинов современных дизайнеров, можно попасть в заведение "Läckerli Huus", чтобы попробовать традиционный Базельский медовый пирог.

Ранее OBOZ.UA писал о европейских городах с лучшими пешеходными маршрутами: для любителей прогулок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.