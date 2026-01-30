УкраїнськаУКР
Воплощают любовь: топ 5 самых романтичных городов мира

Некоторые города будто созданы для путешествий вдвоем. Прогулки длятся дольше, ужины превращаются в ритуал, а даже случайные блуждания кажутся частью романтического плана. Неудивительно, что интерес к романтическим городам в мире стремительно растет, особенно накануне Дня святого Валентина. 

Аналитики исследовали популярность таких направлений, учитывая количество романтических локаций, ресторанов, отелей и даже запросы, связанные со свадьбами. Результатом стал рейтинг городов, которые лучше всего воплощают атмосферу любви.

Венеция, Италия

Венеция возглавила рейтинг как самый романтичный город мира, получив самую высокую оценку. Каналы, гондолы, узкие улочки и старинная архитектура десятилетиями формируют ее культовый образ города влюбленных.

Здесь насчитывают сотни романтических ресторанов и десятки уникальных занятий для пар – от прогулок по воде до ужинов при свечах. Венеция также является самым популярным европейским городом для свадеб, что только усиливает ее статус.

Флоренция, Италия

Флоренция заняла второе место, соединив искусство, гастрономию и уют. Город встречает пары тосканской кухней, ренессансной архитектурой и атмосферой спокойной роскоши.

Высокая концентрация романтических отелей и ресторанов делает Флоренцию идеальным направлением для неспешного путешествия вдвоём. Особой популярностью пользуются камерные траттории с видом на исторический центр.

Марракеш, Марокко

Марракеш стал третьим в рейтинге, опередив даже Париж и Рим. Этот город предлагает совершенно другой тип романтики – чувственный, восточный и магический. Риады с внутренними двориками, ароматы специй, мозаики и террасы на крышах создают ощущение полного погружения. Марракеш имеет одну из самых высоких в мире концентраций романтических отелей и занятий для пар.

Рим, Италия

Рим уверенно входит в четверку самых романтичных городов мира. Вечный город привлекает своей историей, вечерними прогулками возле Колизея, маленькими площадями и фонтанами. Здесь романтика чувствуется не в декорациях, а в ритме жизни – в медленных ужинах, кофе на террасах и ощущении остановившегося времени. Рим идеально подходит для пар, которые ценят классическую европейскую атмосферу.

Париж, Франция

Несмотря на то, что в рейтинге Париж оказался ниже ожиданий, его романтический статус остается почти неприкосновенным. Прогулки по набережным Сены, вечерние огни Эйфелевой башни и маленькие бистро на Монмартре создают атмосферу, которую сложно воспроизвести где-либо еще. Париж – это романтика настроения: взглядов за кофе, медленных прогулок и спонтанных поцелуев на мостах. Именно поэтому для многих пар он до сих пор остается городом признаний, предложений руки и сердца и медовых месяцев.

