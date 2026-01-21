Один из самых опасных маршрутов в мире: почему там всегда много людей

Регион Дарьен, также известный как Дарьенский пробел, является отдаленным и непроходимым участком джунглей на границе между Колумбией и Панамой, где нет никаких дорог. Этот 100-километровый отрезок прерывает Панамериканскую магистраль, которая соединяет Северную и Южную Америку, что делает его настоящим барьером для транспорта.

Регион характеризуется густыми тропическими лесами, болотами и реками, что делает передвижение здесь чрезвычайно сложным. Именно через Дарьен проходит маршрут тысяч мигрантов из стран Латинской Америки, Африки и Азии, которые стремятся добраться до США или Канады.

Несмотря на попытки в XX веке проложить здесь дорогу, проект остановили из-за экологических и географических препятствий. Сегодня этот регион привлекает мигрантов из-за отсутствия альтернативных путей для тех, кто не имеет виз или документов.

Опасности Дарьенского пробела

В Дарьенском пробеле путешественники сталкиваются с суровыми природными условиями, включая густые джунгли, где царит жаркий и влажный климат, способствующий распространению болезней. Отсутствие инфраструктуры означает, что путь длится несколько дней пешком, без доступа к медицинской помощи или правоохранительным органам.

Даже мелкие травмы, как порезы или укусы, могут стать смертельными из-за нехватки лекарств. Регион населен опасными животными, такими как ягуары, крокодилы, ядовитые змеи, пауки и скорпионы, которые представляют постоянную угрозу.

Журналистка Паола Рамос, которая сопровождала мигрантов в 2021 году, описывала, как люди идут без надлежащей экипировки, иногда даже без обуви. Эти факторы делают Дарьен одним из самых изолированных и враждебных мест на планете, пишет LadBible.

Дарьенский пробел на карте

Помимо природных опасностей, в регионе действуют банды, которые охотятся на мигрантов для ограблений, похищений и торговли людьми. Женщины и дети особенно уязвимы к сексуальному насилию, что делает путь еще более ужасным.

По словам Рамос, банды представляют большую угрозу, чем дикие животные, и нападения могут произойти в любой момент. Статистика свидетельствует о стремительном росте числа путешественников: если в 2019 году регион пересекло около 24 тысяч человек, то в 2023-м эта цифра достигла более 520 тысяч.

Многие мигранты происходят из Венесуэлы из-за экономического кризиса, но путь выбирают люди из десятков стран. Среди них есть семьи с младенцами, которые пытаются защитить детей от опасностей джунглей. Отсутствие виз заставляет выбирать этот маршрут вместо самолетов или лодок.

Несмотря на все риски, Дарьенский пробел остается ключевым коридором для тех, кто ищет убежища в Северной Америке.

