Водоемы Полтавщины: топ пляжей для летнего уик-энда

Каждое лето солнце пригревает все сильнее, а туристы все больше тянутся к воде. И это не удивительно, ведь нет ничего лучше, чем погрузиться в прохладное озеро или реку в жару. Где же можно освежиться — читайте дальше.

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Чикаловский гранитный карьер, село Чикаловка

Водоем славится интересным внешним видом. С высоты птичьего полета он похож на сердце. Чаще сюда приезжают ценители скалолазания. Альпинистское сообщество здесь обустроило более 50 маршрутов разной сложности. Найти их очень просто. К ним ведут лесные тропы, протоптанные вокруг карьера.

Здесь туристы могут поплавать, отправиться на прогулку на байдарках или SUP-бордах, помедитировать на берегу или раскинуть палаточный городок.

Добираться сюда очень удобно. Если у вас есть собственный транспорт, езжайте по трассе Е584/М22. Автобусы сюда тоже ходят. Сначала садитесь на рейс в Кременчуг, а оттуда на пригородную маршрутку №222. Она доставляет пассажиров к специально оборудованной остановке рядом с локацией.

К слову, ближайший магазин находится в соседнем населенном пункте Каменные Потоки. Поэтому советуем заблаговременно позаботиться о необходимом наборе продуктов: питьевая вода, овощи, консервы и т.д.

Голубые озера, село Собковка

Эти уникальные водоемы образовались на месте бывшего песчаного карьера. Сегодня они поражают чистотой и насыщенным голубым цветом, напоминающим лагуны тропических островов.

Здесь можно купаться, загорать, кататься на SUP-борде, устраивать пикники и просто наслаждаться природой. Но имейте в виду, проката снаряжения здесь, к сожалению, нет. Поэтому, если хочется активно провести досуг, возьмите необходимые вещи с собой.

Голубые озера располагаются в 40 километрах от Полтавы. Добраться сюда можно своим транспортом. Держите направление по трассам Е584/М22/Н12. Можно доехать и на автобусе. Выходите возле населенного пункта Кунцево, а дальше пешком. Отсюда к водоему ведут туристические указатели.

Гора Пивиха, возле села Максимовка

Локация находится на берегу Кременчугского водохранилища и является самой высокой точкой Левобережной Украины.

По легендам, на месте современной Пивихи когда-то процветало древнее поселение, принадлежавшее знатному роду Пивам. Впоследствии, в 1489 году, польский король Казимир IV подарил эти земли Киевскому Пустынно-Никольскому монастырю. Монахи, поселившиеся здесь в XVI веке, основали крепость и религиозное здание. Сооружения стали важным оборонным пунктом и надежным убежищем для украинцев во время освободительных восстаний.

Кстати, в 2008 году гора представляла Полтавскую область на Всеукраинском конкурсе "7 чудес Украины".

На склоне Пивихи находится пляж с пологим входом в воду. На его территории нет заведений питания. Ближайший ресторан находится в 2,5 километрах отсюда. Также здесь отсутствует и другая инфраструктура. Так что берите с собой зонтики, коврики, воду и перекус.

Дорога из Полтавы своим автотранспортом займет около 2,5 часа. Езжайте по трассе Е584/М22. Также с автостанции №1 курсируют автобусы. Выходите на повороте на Максимовку.

Село Градижск

Расположен на северо-восточном побережье Днепра, недалеко от предыдущей локации. Так что если будете направляться к Пивихе, загляните и сюда. Пляж находится на улице Борисовская. Инфраструктура на побережье отсутствует, поэтому взять с собой вещи для досуга не помешает.

В населенном пункте работает несколько кафе и продуктовых магазинов. А еще здесь есть гостиница, где можно остановиться на ночлег.

Общественный коммунальный пляж, Миргород

Находится на берегу реки Хорол, на улице Шишацкая, 86. В начале сезона здесь каждый год обследуют дно и производят лабораторный контроль водоема. В центральной части побережья обустроили место отдыха с лежаками и зонтиками. А еще здесь есть сезонный спасательный пост. Также для водной прогулки можно арендовать лодку и катамаран.

Если вы будете в городе, обязательно посетите местный музей керамики, где хранятся фарфоровые изделия из Франции, Китая, Японии, Италии и других стран. И обязательно продегустируйте "Миргородскую", которую здесь добывают еще с 1927 года. Вкус воды из источника очень отличается от бутылочной. Минералка оказывает положительное влияние на организм и выводит из него различные токсины: от природных продуктов распада до химических ядов.

На Полтавщине есть множество мест, где можно хорошенько отдохнуть. Так что откладывайте все дела и отправляйтесь навстречу незабываемым приключениям.

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