Озера Украины, возле которых можно отдохнуть не хуже, чем на море

Температура на улице продолжает держаться на пиковых показателях. В такие моменты нужно спасаться от жары и как можно быстрее ехать поближе к воде. А вот куда именно – читайте ниже.

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Белое озеро, Ровенская область

Располагается в Варасском районе возле села Рудка. Водоем славится источниками глубоководных карстовых пород с повышенным содержанием глицерина. Поэтому туристы неоднократно говорят, что оно обладает омолаживающими свойствами. Вокруг радуют глаз красивые пейзажи и виды. Все из-за Национального природного парка "Гомельшанские леса". Если поедете на турбазу, то сможете взять в аренду катамаран или лодку, поиграть в волейбол, баскетбол и футбол. Для этого обустроили специальные места.

Кстати, существует легенда, что раньше здесь стояла церковь, которая затонула. Все, что было внутри, кресты и иконы, так и остались на дне.

Свитязь, Волынская область

Озеро находится на территории Шацкого комплекса. Оно привлекает путешественников со всей страны. Все из-за его кристально чистой воды с целебными свойствами. Природа тоже оказывает большое влияние. Вокруг раскинулись хвойные леса, ароматы которых витают в воздухе. Вода в "море" чистая, а дно видно на несколькометровой глубине. Кстати, у берега довольно мелко, поэтому это отличное место для отдыха с малышами. Летом температура водоема достигает 20°C.

На побережьях Свитязя обустроили несколько пляжей с аттракционами, магазинами и кафе.

Задорожное, Львовская область

Лагуна находится в Николаевском районе в селе Гонятичи. Чаще всего сюда любят приезжать не только жители Львова, но и туристы из приближенных городов. После затопления Дроговижского известнякового карьера это место стало настоящей курортной локацией.

Вокруг озера найдете отдельные бесплатные участки береговой линии, а также платные со всей необходимой инфраструктурой для гостей: беседки, мангалы, лежаки, кровати, зонтики и т.д. Также есть кафе и ресторанчики для обеденного перерыва. Тем, кто хочет уехать на несколько дней, советуем взять в аренду один из местных коттеджей.

Кстати, что касается развлечений. Здесь есть возможность попробовать интересный вид спорта – вейксерфинг.

Имейте в виду, что в будние дни цены дешевле, чем в выходные.

Молодости, Ивано-Франковская область

Водоем располагается на всесезонном курорте Буковель. Великолепная инфраструктура и температура воды от 20°C до 23°C обеспечат незабываемый отдых. Протяженность пляжа достигает 2 километров, а за безопасностью следят спасатели и работники медпункта. Кстати, для детей подготовили специальные горки, а для взрослых – целый комплекс развлечений: прогулки на катамаранах и САП-бордах, катание на гидроциклах.

Кстати, зайти на территорию можно с 10:00 до 18:00. Вход бесплатный.

Голубое, Кировоградская область

Размещается возле села Балаховка в 30 километрах от Александрии. Ранее здесь был открыт карьер бурых углей, который затопило еще в 60-х годах XX века. Поскольку вода прибывала постоянно, добывания ископаемого прекратили.

Лагуна славится бирюзовыми оттенками, напоминающими настоящие райские острова. Кстати, существует мнение, что купание полезно для тех, кто страдает заболеваниями суставов и позвоночника. А еще вокруг локации растет акациевый лес, яблони, груши и оливковое дерево.

Имейте в виду, что на территории нет никакой инфраструктуры для отдыхающих. Поэтому придется все брать с собой.

Голубые озера, Черниговская область

Настоящий экокомплекс располагается у села Олешня. Озера находятся среди соснового леса и славятся кристально-голубыми оттенками.

Любителям активного отдыха рекомендуем взять напрокат велосипеды. Здесь обустроили маршруты разной степени сложности. Также можно отправиться в водную прогулку на катамаране, лодке, сапе или каяках. Если планируете ехать на несколько дней, то рекомендуем забронировать комфортабельные номера в отелях поблизости, снять домик или найти жилье у местных.

Кстати, территория делится на три района: Техас, Финляндия и Калифорния. А еще есть места для кемпинга и палаток.

Песочное, Волынская область

Озеро природного происхождения находится к северо-западу от села Мельники. Вокруг растет густой хвойный лес. На пляжах размещается множество аттракционов для взрослых и детей. Вход в воду пологий. Для того чтобы достичь глубины хотя бы до пояса, нужно пройти достаточно значительное расстояние. Также на территории находится кафе, где можно перекусить. Кстати, здесь очень распространена рыбалка. Для этого нужно приобрести соответствующий билет, который вам предоставит разрешение на отлов. Купить все необходимое можно в специальных магазинах.

Если планируете длительное путешествие, то недалеко от села есть урочище "Ляпово". Комплекс предлагает роскошные виллы и коттеджи, цены зависят от условий и удаленности до водоема.

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