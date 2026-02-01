'Венеция Севера': маленький город в Латвии поразил туристку

В самом сердце латвийского региона Курземе расположен небольшой город, который все чаще появляется в списках необычных туристических открытий. Кулдига имеет население около 10 тысяч человек, но при этом может похвастаться статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город почти не перегружен туристами, что делает его привлекательным для тех, кто ищет спокойствие и аутентичность. Его часто называют "Венецией Севера", и хотя это сравнение сперва вызывает сомнения, оно имеет вполне логичное объяснение.

Каналы, вода рядом с историческими зданиями и особая атмосфера создают уникальное впечатление. Именно это неожиданное сходство и заставляет путешественников присмотреться к Кулдиге внимательнее, пишет путешественница, корреспондентка dailymail.co.uk Эрин Дебора Вакс.

Город каналов и старинной архитектуры

Кулдига встречает узкими мощеными улочками, невысокими домами с характерными дымоходами и черепичными крышами, которые хорошо сохранились в историческом центре. Прогулка по городу напоминает путешествие иллюстрацией из старой открытки – недаром его часто описывают как "город из конфетной коробки".

Особую роль в этом играют многочисленные каналы и ручьи, протекающие прямо между домами. Зимой, когда вода частично замерзает, а все вокруг покрывает снег, Кулдига приобретает сказочный вид. Именно сочетание воды и архитектуры и стало причиной сравнений с Венецией, хоть и в северном, более сдержанном исполнении.

Самый широкий водопад Европы и сила природы

Одна из главных природных достопримечательностей города – пороги на реке Вента, которые считают самым широким водопадом в Европе. В теплое время года это популярное место для прогулок и даже купания в отдельных участках.

Зимой же водопад превращается в величественную ледяную панораму, что придает городу почти мистический вид. В этот период Кулдига кажется почти безлюдной, но именно это создает ощущение уединения и особого контакта с природой. Контраст между мощной водой и тишиной вокруг делает это место одним из самых ярких впечатлений для посетителей.

Летние праздники и неожиданные традиции

Летом Кулдига меняется кардинально: температура становится комфортной, а город наполняется жизнью. Именно в этот период здесь празднуют летнее солнцестояние – один из важнейших праздников в латвийской культуре. Фестиваль Яни сопровождается древними языческими традициями, среди которых есть и довольно эксцентричные. Одна из них – символический забег обнаженных участников через мост над Вантой, который уже стал городской легендой. Этой традиции даже посвящена скульптура, украшающая одну из городских галерей, напоминая о свободе и жизнерадостности местных обычаев.

Гастрономия, которая приятно удивляет

Несмотря на свои скромные размеры, Кулдига имеет неожиданно развитую гастрономическую сцену. В центре города работает немало кафе, ресторанов и баров, где можно попробовать как местные деликатесы, так и привычные европейские блюда. Особую популярность имеют заведения, делающие ставку на локальные продукты и непринужденную атмосферу.

Цены при этом остаются доступными, что делает город еще более привлекательным для путешественников. Как отмечает Эрин Дебора Вакс, именно сочетание вкусной кухни, спокойствия и уникального колорита заставляет задуматься: Кулдига – это место, куда хочется вернуться еще раз, но уже в другое время года.

