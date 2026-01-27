Не хуже Венеции: 5 городов-каналов в Европе, где немного туристов

Венеция давно стала символом европейской романтики: гондолы, каналы, готические дворцы и пастельные фасады, будто плывущие по воде. Но вместе с красотой пришел и массовый туризм: толпы, очереди, запреты для больших судов и даже платный вход для однодневных посетителей.

Город буквально задыхается от популярности, и местные все чаще дают понять, что гостям здесь уже тесно. Но Европа не ограничивается только Венецией. Есть менее известные города с каналами, рассказывают эксперты Travel Off Path.

Кьоджа, Италия

В двух часах водного путешествия от Венеции, в южной части Венецианской лагуны, располагаются Кьоджа – один из старейших рыбацких городов Италии. Здесь те же узкие набережные, изогнутые каналы и дома в пастельных тонах, но без туристического шума.

Главный канал Корсо дель Пополо – более спокойная и менее помпезная версия Гранд-канала. Над водой возвышается барочный собор XVII века, а вдоль каналов работают семейные остерии с исключительной морской кухней.

Фридрихштадт, Германия

Фридрихштадт – небольшой городок на севере Германии, который больше похож на Голландию, чем на классическую немецкую провинцию. Каналы здесь проложены по нидерландским образцам, а дома с крутыми фронтонами напоминают Амстердам.

Город основали голландские переселенцы в XVII веке, убегая от религиозных преследований. Сегодня это спокойное место с каналами, которые можно исследовать на лодках, уютной площадью Марктплац и почти полным отсутствием туристических толп. Идеальный вариант для тех, кто хочет водную атмосферу без суеты.

Мартиг, Франция

Всего в получасе езды от Марселя расположен Мартиг – город, который местные называют La Venise provençale. Он построен на трех островах, соединенных мостиками, и пронизан каналами с яркими отражениями цветных домов в воде.

Зеленые ставни, рыбацкая история и медленный ритм жизни создают ощущение южного уюта. Здесь нет глянцевой представительности Венеции, зато есть настоящий Прованс с отличной кухней, морским воздухом и камерной атмосферой.

Комаккьо, Италия

Комаккьо раскинулся на нескольких маленьких островах в лагуне Валли-ди-Комаккьо. Каналы, арочные мосты, цветные дома и немного наклонившиеся со временем колокольни создают очень узнаваемое венецианское настроение.

Символ города – мост Треппонти с несколькими арками, который часто сравнивают с Риальто. Комаккьо компактный, уютный и значительно более "человеческий": здесь легко затеряться в переулках, поговорить с местными и почувствовать настоящую северную Италию без туристических декораций.

Авейру, Португалия

Между Лиссабоном и Порту, немного вглубь страны, расположен Авейру – город каналов и красочных лодок молисейру. Они скользят по воде мимо зданий из азулежу, барочных церквей и фасадов в стиле ар-нуво.

Авейру часто называют "португальской Венецией", но город имеет собственный характер: спокойные набережные, сильную гастрономическую традицию и отсутствие массового туризма. Прогулка по каналу Жоау Мендонса с его декоративными балконами и кафельными узорами легко конкурирует с венецианскими видами, без толкотни и спешки.

