Вдохновляют на путешествия: названы самые красивые страны мира

Определить самую красивую страну в мире непросто, ведь одних путешественников восхищают заснеженные горы, других – тропические пляжи, водопады или бескрайние леса. Однако некоторые направления отличаются особенно разнообразными и живописными природными ландшафтами.

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Travel+Leisure собрали страны, которые могут похвастаться величественными горами, удивительными побережьями, густыми тропическими лесами и богатым животным миром. Эксперты рассказали о десяти странах, пейзажи которых способны вдохновить на новое путешествие.

Япония

В Японии на относительно небольшой территории можно увидеть чрезвычайно разнообразные пейзажи. Здесь есть бамбуковые рощи, природные горячие источники, тихие пляжи и одна из самых известных гор планеты – Фудзи.

Особенно живописной страна становится весной, когда начинается сезон цветения сакуры. В это время розовые цветы покрывают парки, сады и улицы японских городов.

Непал

Для любителей горных пейзажей Непал может стать одним из самых ярких направлений в мире. Именно здесь находятся восемь из десяти самых высоких гор планеты, включая Эверест.

Увидеть Гималаи можно не только во время сложных восхождений. Например, панорамами заснеженных вершин можно любоваться со смотровых площадок Нагаркота. Природа Непала не ограничивается горами. В стране также обитают носороги, тигры и другие редкие животные.

Италия

Италию ценят за исторические города, архитектуру и кухню, но ее природные ландшафты заслуживают не меньшего внимания. В Тоскане простираются зеленые холмы и виноградники, Амальфитанское побережье привлекает поселениями на крутых склонах над морем, а на севере возвышаются величественные вершины Доломитовых Альп.

Именно разнообразие пейзажей позволяет во время различных путешествий открывать для себя совершенно другую Италию.

Мальдивы

Если представить себе классический тропический рай, он во многом будет напоминать Мальдивы. Архипелаг известен прозрачной водой удивительного бирюзового цвета и почти белоснежным песком.

Небольшие острова окружены водами Индийского океана, а прямо под их поверхностью скрываются коралловые рифы и богатый подводный мир. Именно поэтому здесь популярны дайвинг и сноркелинг, а одним из символов Мальдив стали бунгало, построенные прямо над водой.

Индонезия

Индонезия состоит из тысяч островов, поэтому её пейзажи точно не назовешь однообразными. Здесь можно увидеть зелёные рисовые террасы, тропические леса, вулканы и живописные пляжи.

Особенно известным среди туристов остается Бали. Остров привлекает старинными храмами на фоне океана, зелеными холмами и маршрутами, ведущими к вулканическим вершинам.

Исландия

Исландские пейзажи значительно меняются в зависимости от сезона. Среди природных символов страны – могучие водопады, ледники, черные вулканические пляжи и геотермальные источники.

Зимой сюда едут ради северного сияния, которое можно увидеть над заснеженными и покрытыми льдом ландшафтами.

Летом наступает время долгих пеших прогулок, а благодаря полярному дню света хватает почти круглосуточно. После путешествия можно отдохнуть в природных горячих источниках.

Франция

Природа Франции гораздо разнообразнее, чем может показаться во время путешествия только по Парижу.

Летом в Провансе раскинулись знаменитые лавандовые поля, Бретань славится суровым скалистым побережьем, а Французская Ривьера – солнечными берегами Средиземного моря.

Зимой совсем иную картину можно увидеть во Французских Альпах с заснеженными склонами и горными курортами.

США

Соединенные Штаты настолько велики, что для знакомства со всеми их природными достопримечательностями потребовалось бы немало путешествий.

На юго-востоке можно увидеть бирюзовые воды Флорида-Кис, на западе – грандиозный Большой каньон и красные скалы, а на Аляске – заснеженные вершины и почти нетронутую природу. Отдельного внимания заслуживает побережье Калифорнии с живописными дорогами вдоль Тихого океана.

Швейцария

Швейцария в первую очередь ассоциируется с Альпами, однако высокие вершины дополняют прозрачные озера, зеленые долины и небольшие живописные городки.

Зимой страна превращается в одно из самых известных европейских направлений для лыжного отдыха. Летом заснеженные пейзажи сменяются зелеными склонами и лугами с полевыми цветами, а горные маршруты привлекают любителей пеших прогулок.

Коста-Рика

Коста-Рика особенно понравится тем, кто путешествует ради дикой природы. Страна славится исключительным биоразнообразием, а значительную часть ее природных богатств можно увидеть в заповедниках и национальных парках.

Здесь сочетаются тропические леса, пляжи, вулканы и водопады. В ходе одного путешествия можно побывать у океана, прогуляться по густым джунглям и увидеть вулканические пейзажи.

Еще одна причина посетить Коста-Рику – богатый животный мир, благодаря которому страна давно стала одним из популярных направлений среди любителей природы.

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