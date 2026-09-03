В октябре +25: туристам порекомендовали малоизвестный Канарский остров

Канарские острова уже давно стали одним из самых популярных направлений для тех, кто хочет продлить лето осенью. Большинство туристов выбирают Тенерифе, Гран-Канарию, Лансароте или Фуэртевентуру, однако неподалеку есть гораздо более спокойное место, о котором знают далеко не все.

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Речь идет о Ла-Грасиосе – небольшом острове с белыми пляжами, бирюзовой водой и вулканическими пейзажами. В октябре дневная температура здесь часто держится на уровне около +25…+26 °C, поэтому это направление прекрасно подходит для осеннего отдыха у океана, сообщает Express.

Самые красивые пляжи Ла-Грасиосы

Одним из главных достопримечательностей острова считается Плайя-де-лас-Кончас. Это широкий песчаный пляж с почти нетронутой природой, прозрачной водой и дюнами. Вокруг нет плотной застройки, поэтому побережье сохранило свой природный облик.

Ла-Грасиоса входит в состав природного парка архипелага Чинихо. Неподалеку также расположен один из крупнейших морских заповедников Европы.

Именно природоохранный статус в значительной степени определяет характер отдыха на острове. Здесь нет крупных курортов, шумных развлекательных комплексов и большого количества водных аттракционов.

Чем заняться на острове

Ла-Грасиоса больше подойдет путешественникам, которые любят активный отдых. По острову проложены пешеходные и велосипедные маршруты, проходящие среди вулканических холмов, песчаных участков и побережья.

Дороги здесь преимущественно грунтовые, а обычного автомобильного движения практически нет. Благодаря этому остров остаётся тихим и не перегруженным транспортом.

Главным населенным пунктом является Калета-дель-Себо. Это небольшое поселение, где проживает менее тысячи человек. Здесь можно найти рестораны, небольшие магазины и жильё для туристов, однако рассчитывать на активную ночную жизнь не стоит.

На Ла-Грасиосе можно остаться на несколько дней, если хочется полностью отдохнуть от крупных курортов. Другой вариант – поселиться на соседнем Лансароте и приехать сюда на день на пароме. Между островами регулярно курсируют суда, а само путешествие занимает немного времени.

Ла-Грасиоса подойдет прежде всего тем, кто осенью хочет тепла, океана и спокойного отдыха без толп туристов. В октябре здесь еще можно загорать, купаться и исследовать вулканические пейзажи под ласковым солнцем.

OBOZ.UA писал о европейском городе, куда туристы мечтают попасть в октябре.

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