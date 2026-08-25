Куда поехать на отдых в октябре: названо идеальное место в Европе

Если вы планируете путешествие по Европе в октябре, одним из самых удачных вариантов может стать греческий остров Родос. В этот период здесь сохраняется теплая погода, а температура воздуха позволяет совмещать пляжный отдых с длительными прогулками и экскурсиями.

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В то же время туристов становится меньше, чем в разгар летнего сезона, что делает путешествие более комфортным. Как отмечает Travel Off Path, особенно привлекательными осенью являются город Родос, живописный городок Линдос и многочисленные исторические достопримечательности острова.

Средневековый Родос и живописный Линдос

Столица острова, город Родос, может стать отдельной причиной для путешествия. Его исторический центр окружен древними каменными укреплениями, а внутри сохранились готические дворцы, мощеные улицы и средневековая застройка. Старый город остается не только туристической декорацией, но и живым районом, где работают таверны, живут местные жители и течет обычная городская жизнь.

Не менее интересной достопримечательностью является Линдос – белоснежный городок, расположенный на склоне холма у моря. Над ним возвышается древний акрополь, история которого насчитывает около 2500 лет. С вершины открываются виды на бирюзовые заливы Средиземного моря, а сама достопримечательность, как правило, гораздо спокойнее популярного Акрополя в Афинах.

Теплое море и отдых без летней жары

Октябрь на Родосе остается достаточно тёплым для пляжного отдыха. Купаться можно даже осенью, особенно на защищённом восточном и юго-восточном побережье.

Показатели погоды в октябре распределяются следующим образом:

Температура воздуха в начале месяца: 26-28 градусов днем, а ночью 19-21.

Температура воздуха в конце месяца: 22-24 градуса днем, а ночью 16-18.

Температура воды в море остается на уровне 24-26 градусов в течение большей части месяца.

Помимо Родоса и Линдоса, путешественникам рекомендуют посетить монастырь Цамбика, античный город Камирос, крепость Монолитос, бухту Энтони Куинна и песчаную косу Прасониси. Эти места позволяют увидеть разные стороны острова – от античных руин и средневековых крепостей до живописных пляжей и природных локаций.

Особенно атмосферной осенью может быть Долина бабочек, где лесные тропинки, ручьи и водопады приобретают особый облик.

При этом Родос не перестает полноценно функционировать по окончании лета. В начале и в середине октября большинство пляжных заведений и туристической инфраструктуры еще открыты, а автобусы продолжают связывать Родос с популярными курортами, в частности с Фалираки, Линдосом и Пефкосом. Ближе к концу месяца активность постепенно снижается, однако сам город Родос остается оживленным благодаря значительному количеству постоянных жителей и развитой инфраструктуре.

Поэтому оптимальным временем для осенней поездки считается период с начала до середины октября. В это время на острове ещё достаточно тепло для моря и пляжа, но уже нет изнурительной августовской жары, а количество туристов постепенно сокращается. Для тех, кто хочет совместить море, исторические достопримечательности и комфортные прогулки без чрезмерных толп, Родос может стать одним из самых удачных направлений Европы для октябрьского отпуска.

OBOZ.UA писал о европейском городе, который не уступает Парижу и Риму.

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