В китайском зоопарке разукрашенных собак выдавали за панд: как оправдались работники. Видео

В одном из зоопарков Китая разрисованных собак выдавали за панд. По данным местных СМИ, обманутые посетители утверждали, что поняли мошенничество только тогда, когда одна из "панд" начала лаять.

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В сети стало вирусным видео, которое было снято посетителем зоопарка Шаньвэй, пишет nypost. На нем видно, как одна из не слишком тонко замаскированных собак тяжело дышит, выставив фиолетовый язык. "Панда" лежала на камне внутри огражденной территории.

Буквально через несколько секунд можно увидеть вторую прогуливающуюся рядом собаку – с длинным вьющимся хвостом.

Зоопарк поначалу пытался оправдаться, утверждая, что животные принадлежат к породе "собаки-панды". Позже работники все же признали, что красили чау-чау – породу шпицев, популярной в северном Китае. Посетители требовали вернуть свои деньги после того, как услышали лай "панд".

На вопрос, почему они пытались обмануть посетителей, представитель зоопарка сказал: "В зоопарке нет медведей-пандов, и потому мы хотели это сделать".

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