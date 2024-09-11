Помнят названия своих игрушек годами: ученые обнаружили интересный факт о собаках

Исследования когнитивных способностей собак свидетельствуют о том, что они могут сохранять названия предметов в длительной памяти. Иногда владельцам собак может быть запомнить названия игрушек их любимцев, но они остаются в памяти собак, обнаружили исследователи.

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По словам ученых, некоторые породы собак, например, бордер-колли, обладают удивительной способностью запомнить более 1000 предметов. Другие же обладают способностью помнить название игрушки, даже если они не видели ее в течение нескольких лет, пишет The Guardian.

"Результаты исследования показали, что такие собаки сохраняют названия объектов в своей долгосрочной памяти, а не просто обновляют их память владельцами, часто играя с предметом", – объяснила Шени Дрор из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии, первый автор исследования .

Ученая добавила, что открытие может иметь последствия для понимания эволюции человеческого языка, учитывая, что память является одним из многих ее компонентов. "Почему язык исключительно человеческий? Чтобы понять это, нам нужно понять, какие части языка доступны у других животных, у которых их нет", – сказала она.

Ученые рассказали, что они провели исследование с пятью собаками, которые в предыдущих исследованиях узнали 12 новых игрушек. Впоследствии эти игрушки убрали на два года. В новом исследовании владельцы собак принесли отложенные игрушки. Три собаки имели все 12, еще одна – 11 игрушек, а одна собака имела всего пять игрушек, поскольку некоторые были потеряны.

Позволив своей собаке осмотреть объекты, каждый владелец разместил пять или шесть "тестовых" игрушек в одной комнате своего дома вместе с восемью другими игрушками своей собаки. Затем владельцы перешли во вторую комнату и попросили свою собаку взять каждую из тестовых игрушек – по одной. Чтобы минимизировать препятствия, владелец заменял выбранные игрушки только тогда, когда в куче оставалось всего три пробных игрушки. Исследователи наблюдали онлайн с помощью устройств видеозаписи.

Эксперимент проводился дважды для каждой собаки, а также был повторен для четырех собак с использованием оставшихся их тестовых игрушек.

Результаты показывают, что в общей сложности собаки выбирали правильную игрушку в среднем в 44% случаев, причем в некоторых – показатель успеха достигал 60%. Эти цифры, добавляют исследователи, намного превышают уровень случайного выбора.

Результаты были обусловлены мастерством четырех собак, причем эти собаки запомнили имена от трех до девяти тестовых игрушек.

Команда подчеркивает, что только потому, что некоторые собаки могут изучать названия предметов, не все собаки могут это делать, а лежащие в основе этого навыка факторы до сих пор не ясны. Однако эксперт отмечает, что собаки с талантом часто имеют владельцев, которые тратят много времени на общение с ними.

"Чем больше вы инвестируете в свою собаку, тем больше вы получите от отношений", – сказала она.

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