В какие страны туристы хотят возвращаться: топ 10 лучших

Путешествия все чаще оценивают не только по количеству достопримечательностей или ценам, но и по эмоциям, которые они оставляют после возвращения домой. Именно желание снова посетить страну считается одним из ключевых показателей ее туристической привлекательности.

Аналитики изучили тысячи отзывов путешественников, чтобы определить направления, которые вызывают самое сильное желание возвращения. Исследование охватило различные регионы мира – от Европы до Азии и Океании. Результаты показали как ожидаемых фаворитов, так и страны, которые приятно удивили. На основе этих данных был сформирован рейтинг из десяти самых привлекательных направлений, пишет Time Out.

Чтобы получить объективную картину, компания SCS Chauffeurs проанализировала более 8 тысяч онлайн-отзывов и рекомендаций туристов. Оценивались упоминания о желании повторного визита и готовность советовать страну другим путешественникам. Именно эти критерии позволили определить лидеров рейтинга.

Топ-10 стран, куда туристы чаще всего хотят вернуться:

Коста-Рика Италия Япония Великобритания Португалия Объединенные Арабские Эмираты Индия Новая Зеландия Ирландия Исландия

Абсолютный лидер рейтинга и его секрет популярности

Первое место с большим отрывом заняла Коста-Рика, которая собрала 895 положительных упоминаний. Туристов привлекает сочетание дикой природы, океанских пляжей и возможностей для активного отдыха. Особенно популярным остается маршрут от Сан-Хосе до Облачного леса Монтеверде, Тамариндо и национального парка Мануэль-Антонио.

Отдельное внимание эксперты обращают на полуостров Оса, который недавно возглавил рейтинг самых недооцененных туристических мест мира по версии Time Out. Редактор туристического раздела издания Грейс Бирд назвала этот регион "одним из крупнейших эко-приключений в мире".

Страны, в которые хочется возвращаться снова

Второе и третье места заняли Италия и Япония – страны, которые туристы редко ограничивают одним визитом. Италия привлекает культурным наследием и гастрономией, а Япония – уникальным сочетанием традиций и современности. Остальные участники рейтинга отличаются либо атмосферой спокойствия, либо контрастом культур и ландшафтов.

Эксперты отмечают, что главной причиной повторных путешествий становится не только количество достопримечательностей, а ощущение, что страну невозможно познать за один раз. Именно это заставляет путешественников снова планировать возвращение в любимые направления.

