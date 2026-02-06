Самые удобные города в Европе для путешественников с инвалидностью: топ-10

Путешествия – это право, которое принадлежит каждому человеку. Видеть мир, приобретать новый опыт, пробовать необычные блюда и заводить друзей за границей – не привилегия избранных, а возможность, которая должна быть доступной для всех, в том числе для людей с инвалидностью.

Впрочем, реальность такова, что далеко не каждый туристический город хорошо обустроен для отдыха людей, передвигающихся на колесном кресле, ходят с тростью или вынуждены двигаться немного медленнее общего потока. Тем не менее, в Европе существуют направления, которые выгодно выделяются на фоне других своей необычайной доступностью. И, как пишет издание Travel and Leisure, эксперты компании Good to Go, специализирующейся на туристическом страховании, в 2024 году составили рейтинг самых инклюзивных туристических городов Старого Света.

Список они сформировали на основе исследования, которое изучало самые популярные туристические локации с точки зрения удобства для пожилых путешественников и людей с ограниченной мобильностью. Чтобы определить лидеров, команда сначала определила 20 самых посещаемых городов Европы. Далее каждый город оценивали по нескольким критериям: разнообразие общественного транспорта, качество здравоохранения и количество доступных ресторанов и туристических достопримечательностей. При этом некоторые данные рассчитывали на 100 000 населения, чтобы крупные мегаполисы не получили несправедливое преимущество только благодаря своим размерам.

После тщательного анализа всех показателей команда назвала Париж самым доступным городом Европы. Столица Франции получила баллы во всех категориях. Более того, вошла в пятерку лучших по всем метрикам, кроме разнообразия видов транспорта и общего количества доступных достопримечательностей.

Возможно, несколько неожиданно для тех, кто там бывал, но Лиссабон занял второе место по доступности. Это может удивлять с учётом того, что город стоит на холмах, а его улицы застелены брусчаткой. Однако португальская столица получила высокие оценки за варианты транспортировки, доступность культурных объектов и уровень медицинской помощи. К тому же здесь всегда можно сесть на тук-тук или воспользоваться трамваем, чтобы не заморачиваться крутыми подъёмами и спусками и осмотреть все достопримечательности.

В лучшую пятерку вошли также сразу три итальянских города – Милан, Флоренция и Венеция, заняв места с третьего по пятое соответственно. При этом Флоренция завоевала первенство по количеству доступных достопримечательностей и ресторанов. Однако, как отмечают авторы исследования, Венеции все еще не хватает вариантов общественного транспорта.

В десятку инклюзивных туристических городов попали также

6. Афины;

7. Амстердам;

8. Барселона;

9. Прага;

10. Мюнхен.

Грант Винтер, представитель Good to Go, отметил: "Вполне понятно, что для многих людей с инвалидностью, определенными заболеваниями или проблемами с мобильностью поездка за границу в незнакомое место может вызвать тревогу. Часто возникают опасения относительно отсутствия привычной поддержки, удобства передвижения по новому городу или того, что произойдет, если понадобится медицинская помощь. Хорошая новость заключается в том, что путешествия становятся все более доступными, а многие знаковые локации мирового уровня чрезвычайно удобны для навигации. Наше исследование показало, что несколько самых культовых городов мира одновременно являются одними из самых доступных. Это означает, что они предлагают идеальные возможности для путешествий каждому, независимо от возраста или состояния здоровья".

