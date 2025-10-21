Украинские поселки снова в международном списке лучших: их стоит посетить!

Пятый год подряд проходит международное оценивание "Лучшие туристические села", от Управления туризма ООН. Украинские локации впервые вошли в список 2024 году (Урич и Ворохта), а сейчас закрепили свои позиции еще двумя роскошными местами в Карпатах, которые стоит посетить уже этой зимой.

В списке 2025, который состоит из 52 сел и был обнародован в городе Хучжоу (Китай), оказались украинские поселки Колочава и Синевирская Поляна. Поздравляем с победой на международной туристической арене и рассказываем подробнее о критериях отбора.

Оценивание осуществляет независимый консультативный совет, который руководствуется в своих выводах такими критериями, как:

Культурные и природные ресурсы

Продвижение и сохранение культурных ресурсов

Экономическая устойчивость

Социальная устойчивость

Экологическая устойчивость

Развитие туризма и интеграция цепи создания стоимости

Управление и приоритеты туризма

Инфраструктура и связь

Здоровье, безопасность и защита

Украинские локации оказались в одном списке с поселками Испании, Турции, Бразилии, Аргентины, Индонезии, Португалии, Кореи и еще ряда живописных стран мира. По словам секретаря ООН по управлению туризмом Зураба Пололикашвили:

"Эти поселки демонстрируют, что, развивая туризм, они способствуют социальной интеграции и строят будущее, в котором никто не будет позади".

Отдых в поселке Колочава

В течение года локация принимает туристов. Здесь есть что делать в жару, после дождя или в заснеженный период. В Колочаве проходит неповторимый фестиваль Риплянки, а весной цветут поля шафрана, что способствует цветочному туризму. Остановившись в поселке, можно посетить 10 интересных музеев, некоторые из которых являются единственными в своей уникальности.

Музей под открытым небом "Старое село";

Церковь Святого Духа, которой более 230 лет;

Музей "Советская школа" — хранит интерьеры и пионерские артефакты;

Бункер Штаера — освещает времена Второй Мировой войны;

Линия Арпада — оборонительные бункеры;

Музей леса — освещает историю лесорубов и интересно рассказывает о природе Карпат;

Музей Ивана Ольбрахта — в память о чешском писателе.

Среди природных сокровищ: гора Стрымба (1719 м над уровнем моря), долина Шафранов. Рядом расположен водопад Шипот, озеро Синевир и минеральные источники Соймы и Ольшанского водохранилища.

Гастрономическая сцена поселка Колочава представлена хижинами и кафе, которые знакомят с традиционной закарпатской кухней и традициями потребления пищи.

Жилье Колочаве от бюджетного кемпинга до домов со спа–процедурами, каждый может выбрать по предпочтениям и бюджету.

Зимний отдых в Колочаве выбирают многие семьи и начинающих со своим снаряжением и те, кто хотят посетить известные горнолыжные курорты Украины, не потратив много денег на жилье. Рядом расположены: Межгорье, Пилипец, Верхний Студень, Подобовец.

Доехать до Колочавы лучше, воспользовавшись поездом до с.с. Воловец, а затем прямым автобусом в поселок.

Отдых в поселке Синевирская Поляна

Не менее колоритный и, еще более наполненный природными чудесами поселок. Синевирская Поляна известна среди местных и зарубежных туристов, благодаря локации, входящей в список "7 чудес Украины" — Озеру Синевир. Однако, это не единственное уникальное сокровище, обязательное для посещения.

Реабилитационный центр бурых медведей;

Экопарк "Долина волков";

Страусиная ферма;

Водопады Шипот и Каменецкий.

Зимний отдых в Синевирской Поляне — это уютный и сказочный покой семьей или в паре. Здесь можно кататься на санях, лошадях, лепить снежную бабу и осваивать лыжи и сноуборд.

Отели и базы отдыха в Синевирской Поляне от бюджетных до комфортабельных. Туристы могут остановиться в частном секторе, или выбрать уединенное Шале с дополнительными возможностями развлечений и оздоровления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: отдыхе в Ивано–Франковске и, где вкусно поесть Полтавские галушки.