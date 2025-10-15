Полтавские галушки уже в эти выходные. Как вкусно посетить город

Порой, спонтанные путешествия могут быстро перезагрузить, наполнить энергией и подарить ощущение свободы, лучше, чем запланированные за полгода путешествия. Но, не стоит смотреть в сторону популярных и раскрученных направлений, как Карпаты или Одесса. Спонтанное путешествие должно быть легким и бюджетным, чтобы получить максимум удовольствия. Для этого выбираем колоритный город расположенный, не более чем в трех–четырех часах езды (поездом, машиной или автобусом).

Предлагаем интересно провести день в Полтаве, вместе с OBOZ.UA. Спойлер: в конце узнаем, сколько это будет стоить.

Что посмотреть в Полтаве за минимальную цену или бесплатно

Конечно, основные расходы берет на себя дорога, проживание (при необходимости), и питание. Поэтому, в маршрут нужно включить максимальное количество красивых и интересных мест, на которые не надо тратиться. Если вы в Полтаве первый раз, это сделать совсем не сложно.

Иванова Гора — здесь можно охватить сразу несколько достопримечательностей: роскошную панораму на город и историческую достопримечательность "Белая Беседка" (Ротонда Дружбы Народов), получившая свое второе рождение после Второй Мировой войны.

Памятник галушке — обязательное фото на память о путешествии.

Круглая площадь — диаметр круга составляет около 400 м, а улицы–лучи расходятся во все стороны. Перед посещением стоит посмотреть вид сверху на фотографиях, чтобы постичь красоту и замысел.

Краеведческий музей — хорош, как снаружи, так и изнутри. Стоит прогуляться среди 40 залов и познакомиться с историей и колоритом большого города Украины. Билеты от 25 до 50 грн.

Театральная площадь — место, где можно провести час днем и несколько часов вечером, добавив спектакль или концерт в программу отдыха.

Аллея Гоголевских героев — замечательный и интересных променад по набережной.

Музей–усадьба Котляревского — колоритное место, которое обогатит знаниями и познакомит с жизнью великого украинского писателя.

Литературно–мемориальный музей Панаса Мирного — в музее много редких книг и предметов быта, которыми пользовалась семья писателя.

Диканька — посетить знаменитое село можно за несколько часов, ведь дорога из Полтавы занимает до 40 мин.

Где остановиться

Хотите насладиться Полтавой вволю? Выберите недорогое жилье на одну ночь. Так и вещей с собой можно больше взять, и включить в список впечатлений парки, соборы и развлекательную вечернюю программу.

Лучшие хостелы в Полтаве, как MUSIC HOSTEL POLTAVA или DREAM Hostel Полтава, предлагают номера от 300 до 1000 грн за ночь. Отели на три звезды организуют остановки от 1 000 до 1 500 грн в сутки, а аренда номера в центре может обойтись от 1 500 грн (хостел) до 4 000 грн (апартаменты с двумя спальнями).

Маленькая рекомендация от путешественников: выбирайте остановку с включенным завтраком. Это существенно экономит время и дарит прекрасное легкое утро, которое нужно для дальнейшего отдыха. Например, отель "Киев" имеет двуспальный номер Люкс с завтраком — за 2 000 грн/сутки, уже на этих выходных.

Самые вкусные галушки в Полтаве

Как хотите, но выделить бюджет на галушки — это обязанность полтавского туриста. Иначе, ваше впечатление о городе может остаться не полным. Бюджетные путешественники берут перекусы на время прогулок из дома и выбирают одно заведение для посещения. Те, кто хотят пошиковать, могут рассматривать несколько вариантов заведений в день, чтобы иметь возможность попробовать разные виды галушек и сравнить гастрономическую сцену.

Сеть ресторанов "Полтавские Галушка" — традиционное заведение для туристов, со средним чеком 300–500 грн (традиционное блюдо + напиток).

" Полтавский дворик" — колоритное заведение с галушками и украинским борщом.

" Диканька" — хорошие порции галушек за 160–180 грн.

"Комора Перша Галушкова" — галушковые сеты от 340 грн.

Как добраться

На поезде, автобусе или машине — решать вам. Однако, если ваша поездка семейная, стоит рассматривать последний вариант.

Билеты на поезд Киев–Полтава стоят от 179 грн. Этот вариант подойдет для тех, кто хочет сэкономить и, кому не трудно спать пару часов в поезде, а потом гулять уже с 8 утра весь день. Более комфортные варианты по времени, стоят от 250 до 600 грн (плацкарт). Обратно можно отправиться в 16.30, примерно, по такой же цене, или рассмотреть передышку в хостеле или отеле и, отоспавшись, вернуться в столицу, получив возможность еще больше увидеть и впечатлиться.

Поездка автобусом будет стоить в 600–700 грн в одну сторону. Следует рассматривать, только при путешествии на весь уикенд, поскольку дорога занимает более 4 часов.

Учитывая мелкие расходы на дорогу по городу, кофе и небольшой сувенир–магнит, бюджетное путешествие в Полтаву на один день может стоить до 1 000 грн на одного человека, а для путешествия с комфортом и ночевкой от 2 000 — 3 000 грн и выше. Выбирайте свой удобный финансовый диапазон и бронируйте билетики на поезд в Полтаву.

