После этих фактов Ивано-Франковск станет вашей целью на выходные

Многие туристы рассматривают Ивано–Франковск, как перевалочный пункт на пути к желанному отпуску в Карпатах. Однако, если устроить прогулку по городу, хотя бы на несколько часов, понимаешь, что его улочки освещают многовековую историю, прячут уникальные памятники, имеют много вкусных и развлекательных платформ для современного отдыха, как на земле, так и под землей. Сегодня самое интересное об Ивано–Франковске от OBOZ.UA.

Что посмотреть в Ивано–Франковске

Легендарный город красивый, уютный и атмосферный. Мало кто знает, что Франковск уже давно не покидает тройку лидеров в номинации "Лучшие города для жизни в Украине", а в некоторые годы и выходил на первое место. Этому способствуют хорошие экологические показатели, устойчивое развитие, уровень жизни, развитая инфраструктура и возможности для развития бизнеса. Город гордится своей историей и бережет историческое и архитектурное наследие, которое манит туристов со всего мира.

Ратуша

Символическое строение было обязательным сооружением каждого развитого города, получавшего магдебургское право. За время существования, Ратушу перестраивали четыре раза и сегодня мы видим результат последней перестройки, которая состоялась 90 лет назад. Ее стиль отражает конструктивизм, что было новаторским решением. Внутрь мечтает попасть каждый гость города, на то есть несколько причин. Во–первых, здесь собрана неповторимая коллекция предметов быта и одежды украинцев, существовавших на Прикарпатье. Во–вторых, в залах представлена ценная археологическая коллекция. В третьих, каждый мечтает подняться высоко к смотровой площадке, чтобы сфотографировать одну из самых красивых панорам города.

Соборы и храмы

Архитектурно разнообразный город сам по себе является галереей в стиле модерна, барокко и ренессанса.

Ярким представителем барокко является Армянский собор, который сегодня является действующим Покровским кафедральным собором. Скульптуры и фрески, украшающие здание датируются серединой 18 века, когда собор был перестроен из деревянной церкви в монументальное сооружение.

Чтобы рассмотреть поближе австро-баварский арочный стиль, стоит пройтись к Кафедральному собору Воскресения. Храму, который вы увидите исполнилось более 273 лет, однако, его история гораздо старше.

Барокко с элементами ренессанса демонстрирует старейшее здание города Коллегиальный костел Девы Марии. Именно здесь расположился одна из самых красивых художественных галерей города, а в подземной части здания можно увидеть крипты, которые использовались для вечного упокоения знаменитых родов, в том числе и основателей самого храма — Потоцких. Это место обязательно для посещения тем, кто хочет увидеть старинные картины привезенные из Польши, Австрии, Германии и Италии.

Бастион

Здесь история так тесно переплетается с современностью, что локация является одной из самых популярных, среди гостей и жителей города. Часть здания — это исторический памятник, то, что осталось от оборонительной стены Станиславского замка, а вторая часть — художественные достроенная галерея, знакомит с современным искусством и имеет много платформ для проведения времени. Если вы ищете рестораны, магазины, кафе, парфюмерные, собранные в одном здании — это Бастион.

Стометровка

Ни один променад по центру города не обходится без "Стометровки", а точнее, ул. Вы уже представили вымощенную улицу длиной 100 м, но это далеко не так. Протяженность главного "подиума" Ивано–Франковска около пол километра и, если вы попробуете поразмышлять: "почему же такое народное название?" — ваша версия будет всего лишь следующей теорией, которых много. Но точно можно сказать, что именно здесь бурлит жизнь города самыми яркими красками и происходят все значимые события и тусовки.

Парки, скверы и фонтаны

Посещая город во время золотой осени, или весной, не теряйте из виду парки и скверы Франковска. Это места для приятной, пейзажной и романтической прогулки, которая подарит душевное тепло и много фотографий на память. Часто именно здесь проводятся культурные мероприятия, играет музыка и выставляются арт-инсталляции. Гуляя вы всегда найдете, где выпить вкусного кофе, перекусить или играть с детьми. Среди самых интересных локаций:

Сквер Мицкевича,

Парк Шевченко,

Городское озеро,

Вичев площадь с самым большим фонтаном в городе,

Фонтан "Яйцо Возрождения".

Площади города

Если вы видели Ратушу, то вы были и на самой большой площади Франковска. Однако, в городе существует и самая маленькая площадь, ее длина чуть больше 60 м, а ширина всего 6 м. Выстланная старинной брусчаткой, улица-площадь откроет вам колоритные кофейные места, как знаменитая кофейня "Говорит Ивано–Франковск".

Знаменитые металлические шедевры

Гуляя по городу можно, то там, то тут встретить кузнечные шедевры. К сожалению, известный фестиваль "Кузнечный круг", который традиционно проводился на день города, не проводится с 2022 года, но его "следы" можно фотографировать на разных улочках и парковых зонах.

Дворец Потоцких и подземный лабиринт

Один из знаменитых дворцов, который принадлежал Андрею Потоцкому и его семье, расположен на ул. Госпитальной во Франковске. Сооружение второй половины XVII века пока немного запущено и ждет реставрации. Однако, оно интересно, не только своими хозяевами и внешним видом, но и одной из легенд, по которой дворец был соединен с центром города подземными лабиринтами, по которым можно было передвигаться как пешком, так и в карете. Часть катакомб была разоблачена, но большинство ходов остаются не раскрытыми и неизведанными.

Отдых в Ивано–Франковске удивит вас колоритом и разнообразием. Кто желает добавить современности, или интересно развлечь детей стоит посетить аквапарк "Цунами", с джакузи и турецкой сауной.

