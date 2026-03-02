Удивительные пейзажи и северное сияние: названо самое спокойное место Европы

Тревожные новости, перегруженный рабочий график, ежедневный стресс сильно истощают каждого из нас. Именно поэтому все больше людей, когда планируют свой отдых, ищут локации, где можно насладиться настоящим покоем и тишиной.

Но как не ошибиться с местом для полной перезагрузки? Издание Travel and Leisure советует ориентироваться на отчет Holiday Relaxation Report, который составил специализированный сервис BookRetreats. Его исследователи проанализировали 76 направлений для путешествий по девяти критериям, среди которых: доля заповедных зон, лесистость, плотность толпы, уровень шумового и светового загрязнения, общий индекс миролюбия и количество велнес-центров. По результатам анализа, лучшей страной Европы для релакса признали Исландию.

По словам авторов исследования, это островное государство имеет не только самый высокий в мире показатель миролюбия, но и лидирует в категории беззаботности. Благодаря бескрайним природным ландшафтам, наличию только одного крупного города и целой россыпи сонных городков, Исландия также заняла первое место по самому низкому уровню шума и светового загрязнения. Здешнее кристально чистое ночное небо делает её одним из лучших мест на планете для наблюдения за северным сиянием.

Кроме того, низкая плотность населения гарантирует каждому путешественнику достаточно личного пространства для отдыха, причем даже на дорогах. В исландских пробках водители проводят в среднем лишь 21 минуту (в одну сторону), тогда как в Коста-Рике этот показатель достигает почти часа.

В BookRetreats также подчеркнули, что страна богата на возможности для оздоровления, которые помогут окончательно забыть о ежедневных заботах. Остров буквально усеян горячими источниками и спа-курортами, среди которых самыми известными являются Голубая лагуна (Blue Lagoon) и Скай Лагун (Sky Lagoon).

Что касается общемирового рейтинга, то главным местом для релакса в мире признали Австралию. Она предлагает своим гостям огромные пространства, где можно побыть в одиночестве, и живописную природу, которая действительно вдохновляет. Второе место заняла Канада, а Исландия, Финляндия и Новая Зеландия замкнули первую пятерку лидеров.

