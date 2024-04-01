Топ-9 достопримечательностей Вены, которые стоит увидеть каждому туристу

Не так давно была анонсирована онлайн-продажа билетов на прямые рейсы в Вену. Так что посетить столицу Австрии станет еще легче. Ради чего стоит ехать в этот удивительный город – читайте дальше.

Городской парк

Одна из самых живописных локаций находится практически в самом сердце Вены. Здесь, среди садовых скульптур и сотен деревьев, вы увидите роскошный концертный зал Курсалон, длинный канал, несколько мостиков, фонтан, озеро и множество аттракционов для разнообразного отдыха.

Обратите внимание на памятник Штраусу – бронзовую скульптуру известного композитора, играющего на скрипке. Этот памятник был установлен на этом месте еще в 1921 году. Но менее чем за 15 лет золотое покрытие было сильно повреждено, что заставило власти отправить статую на реконструкцию, где она и пробыла до 2011-го. Довольно долго, если честно. Но в эти детали мы уже не будем углубляться.

Бельведер

Барочный дворцовый комплекс – популярная достопримечательность Вены. Его построили в начале XVIII века в качестве летней резиденции для известного полководца Евгения Савойского. И уже более 100 лет в этих помещениях функционирует один из самых богатых и крупнейших музеев искусств в Европе. Здесь собраны полотна таких художников как Климт, Шиле, Дега и т.д.

На территории Бельведера находятся Верхний и Нижний дворцы, парк, оранжерея и конюшни. Все постройки открыты для туристов, но местным очередям может позавидовать даже Лувр. Поэтому рекомендуем приходить сюда в будние дни, когда туристов не так много.

Собор Святого Стефана

Эта готическая святыня считается национальным символом Австрии и визитной карточкой Вены. Она расположена во внутреннем городе, посреди величественной площади.

Первый костел на этом месте появился в 1137-1147 годах, нынешний же вид он приобрел в XIII-XV веках.

В этом соборе похоронены многочисленные выдающиеся личности, среди которых герцог Рудольф IV, император Фридрих III, Евгений Савойский и 72 члена Габсбургской династии. Туристы идут сюда не только для того, чтобы насладиться внешним видом архитектурного шедевра, но и ради красоты внутреннего убранства. В частности, рекомендуем обратить внимание на главный алтарь и удивительные витражи.

Собор Святого Карла

На южной стороне площади Карла находится костел, являющийся прекрасным примером венского барокко. Этот храм отличается огромным куполом и двумя колоннами. Архитектурное решение церкви также включает портик в греческом стиле и павильоны. Общая высота храма составляет 72 метра, а его авторами являются известные архитекторы Иоганн Бернгард и Йозеф Эммануэль Фишер фон Эрлах.

Пальмовая оранжерея Шенбрунна

Это одна из самых больших оранжерей Австрии, в которой представлено более 4500 видов растений. Строительство теплиц началось в 1753 году, а первым деревом на территории стала так называемая пальма Марии-Терезии, купленная в Голландии.

Современное сооружение, захватывающее своей оригинальной формой, появилось более чем за столетие. Вокруг него обустроена красивая зона для отдыха.

Ратуша

Еще одна готическая жемчужина Вены. Ее построили в конце XIX века. У здания есть 92-метровая башня, на вершине которой расположена бронзовая скульптура одного из символов города – "Ратгаусман".

Большая часть Ратуши закрыта для посетителей. Тем не менее, есть доступ к нескольким залам и смотровой площадке.

Музей истории искусств

Прекрасный музейный комплекс, где собраны коллекции разных направлений и эпох. В этих залах вы найдете холсты знаменитых художников, роскошные скульптуры, артефакты времен Римской империи, Древнего Египта и Греции, выставку монет и научную библиотеку. Так что даже целого дня не хватит, чтобы ознакомиться со всеми экспонатами.

Бургтеатр

Один из самых известных и старейших театров Европы. За время своего существования он несколько раз менял не только свое название, но и месторасположение. Современное сооружение появилось уже в 1955 году, его предшественник полностью сгорел в результате бомбардировки в конце Второй мировой войны.

Вилла Гермес

Трудно поверить, но когда-то этот роскошный дворец служил охотничьим хозяйством габсбургской знати. Он стал подарком от императора Франца Иосифа І его жены Елизавете. Владельцы любили называть это сооружение "замком мечтаний". На наш взгляд, такое имя ему более чем подходит.

Надеемся, теперь вы внесете Вену в ваш туристический чек-лист.

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