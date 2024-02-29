Музеи под открытым небом: 5 древних городов Европы

Путешествия – это всегда прекрасно. Они вдохновляют, позволяют отдохнуть от рутинных дел и познать себя. А еще они очень полезны для здоровья, ведь во время прогулок закаляется выносливость организма, а тело оздоравливается. А на различных экскурсиях лучше познается история, традиции и обычаи страны.

Сегодня мы расскажем, в каких городах Европы до сих пор веет духом прошлого.

Делфт, Нидерланды

Делфт – типичный нидерландский городок. который, в то же время, отличается от других. Здесь вы найдете десятки средневековых построек, древние храмы и роскошные соборы.

Непременно сходите в Новую церковь на Рыночной площади. Ее построили между 1396 и 1496 годами. Святыня имеет острую башню высотой 108 метров, поэтому это одно из самых высоких зданий в стране. Кстати, в стенах молитвы похоронены представители королевской семьи. Именно здесь находится гробница Вильгельма I Оранского – шедевр голландского барокко.

Также посетите Принсенхоф – комплекс средневековых построек. Здесь когда-то размещалась резиденция монарха. Зайдите на фабрику фарфора, где изготовляют посуду, которая расписывается в нежных бело-синих тонах. Ни в коем случае не минуйте Восточные ворота, расположенные на стыке нескольких каналов.

Люцерн, Швейцария

Живописный городок раскинулся у одноименного озера. Кажется, что поселение возникло несколько веков назад, но на самом деле оно гораздо старше. Историки полагают, что поселок существовал здесь еще до зарождения Римской империи.

Здесь веет аристократическим духом старой Европы. Знакомство с Люцерном рекомендуем начинать с крепостной стены Музеггмауэра, полностью сохранившейся до наших дней. Также пройдитесь Капельбрюкке: это старейшая крытая деревянная переправа. Побродите по улочкам центра, обратите внимание на церковь Святого Леодегара. Зайдите в музей Рихарда Вагнера и прогуляйтесь к Лебединой площади.

Напоследок съездите к бывшему карьеру. Там вас ждут две достопримечательности: вырубленный барельеф "Умирающий лев" и Ледниковый сад.

Гластонбери, Великобритания

Это священное место для британцев, потому что именно здесь, по легендам, похоронен князь Артур. Еще здесь находится первый христианский храм Великобритании и знаменитая гора Тор, на которой возведена башня Сент-Майклз.

Вообще это очень уютный и спокойный городок с богатым историческим наследием. Но летом здесь тихо не бывает, потому что в этот период здесь проходит музыкальный фестиваль. Если вы не любите суматохи, отправляйтесь сюда в начале весны.

В Гластонбери сходите в Музей сельской жизни графства Сомерсет, церковь Святой Марии, к местному колодцу и в крошечный храм Богини.

Баден, Австрия

Этот небольшой исторический городок расположен в 26 километрах от Вены. Среди туристов он хорошо известен, ведь здесь находится самый популярный в Европе термальный комплекс. Так что сюда едут, чтобы оздоровиться и отдохнуть.

Чтобы поближе познакомиться с городом, сходите к Главной городской площади Хауптплац. На ней построен Дом императора и колонна Святой Троицы. Посетите местный театр, а также дом Бетховена, где композитор написал Торжественную мессу и завершил Девятую симфонию.

Напоследок отправьтесь в путешествие по долине Хелененталь. Здесь расположено несколько интересных замков.

Печ, Венгрия

Первое поселение на этой территории было основано еще до нашей эры. Поэтому оно пережило множество войн, природных катаклизмов и испытало многочисленные культурные влияния. В местной архитектуре переплетаются традиции Запада и Востока, Древнего и Нового мира.

Обязательно сходите в храм Бельварош и мавзолей Идрис Баба – известного среди мусульман чудотворца и проповедника. Также посетите завод уникальных ремесленных игрушек Жолнай.

Путешествовать по городам-музеям под открытым небом очень интересно и увлекательно. Берите билеты и отправляйтесь в весенний тур по старой Европе.

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