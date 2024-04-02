Топ-5 самых красивых фонтанов Европы

Фонтаны – удивительное архитектурное сооружение. Они дарят ощущение прохлады в жару, успокаивают шумом воды и служат локацией для красивых фотографий. Да и просто украшают любую площадь, на которой расположены.

В европейских странах много красивых фонтанов, над которыми архитекторы изрядно потрудились. Некоторые даже стали символами городов и обязательной локацией для посещения туристами.

Какие же фонтаны следует увидеть во время евротура?

Франция, Версаль – Фонтан Аполлона

Версальский дворец вместе со своими садами и парком занимает 8 квадратных километров – это вдвое превышает Центральный парк в Нью-Йорке. Фонтан, венчающий длинный канал, сделан не менее амбициозно. Людовик XIV, который и был заказчиком, считал себя вроде Аполлона, поэтому и попросил, чтобы скульптурный ансамбль был украшен фигурой Бога Солнца, поднимающегося с волн на колеснице в сопровождении кита и тритонов.

Швейцария, Женева – Фонтан Же-До

Это один из самых высоких фонтанов мира. Высота его струи достигает 147 метров. Установили Же-До в 1886 году, и его функция была не декоративная, а практичная — сбрасывать лишнюю воду из городского водопровода. Но сооружение так понравилось местным жителям и туристам, что его перенесли в другое место, где оно питается водой из озера.

Зимой фонтан не работает, а вот весной его незаметное сопло испускает в небо семитонную струю воды, в каплях которой солнце создает радугу.

Италия, Рим — Фонтан Треви

Считается одним из красивейших не только в Италии, но и во всей Европе. Фонтан был построен в 18 веке архитектором Никола Сальви по заказу папы Климента XII. Он сделан в стиле римского барокко и изображает бога Нептуна, укрощающего воды Рима.

Целый год у фонтана можно увидеть толпы туристов. Желая возвратиться в Рим, гости города бросают в него монетки. Ежедневно местные власти достают их, сумма может достигать 3 000 евро! Все собранные средства идут на благотворительность – их перечисляют на карточки бедным римлянам.

Помимо туристов, фонтан Треви любят еще и режиссеры. Этот архитектурный шедевр неоднократно появлялся в фильмах, а самая известная сцена – когда актриса Аните Эксберг купается в нем в картине Федерико Феллини "Сладкая жизнь". Повторять это мы не рекомендуем, иначе придется заплатить штраф в размере 500 евро.

Великобритания, Лондон — Мемориал Принцессы Дианы в Гайд-парке

Ландшафтный фонтан, вода в котором спадает каскадом, с одной стороны – плавно, а с другой – бурно, что символизирует жизнь Леди Ди.

Проект фонтана разработала Кэтрин Густафсон, а открывала его лично королева Елизавета II в июле 2004 года. Поначалу отзывы были неоднозначными, но позже публике понравилось.

Испания, Барселона — Волшебный или певческий фонтан Монжуик.

Проект в футуристическом стиле был подготовлен к открытию Всемирной выставки в 1929 году. Автор – каталонский инженер Карлес Буигас. В 1992 году перед Олимпийскими играми фонтан реконструировали, и теперь каждый вечер можно любоваться не только потоками воды, но и светомузыкальным шоу.

Ежесекундно фонтан выбрасывает около 2000 литров воды. 3620 струй воды вместе с освещением образуют – вы только вдумайтесь – более 7 миллиардов всевозможных комбинаций! Это точно стоит увидеть.

Как видите, фонтаны бывают очень разными, и даже если вы видели их уже десятки, они все равно найдут, чем вас удивить. Так что сохраняйте себе эти точки на карте для будущих путешествий.

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