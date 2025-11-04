Топ-4 новых туристических маршрута 2025 года, которые стали примером современности туризма в Украине

2025 год стал для украинского туризма победным сразу в нескольких направлениях. Напоминаем, что два карпатских поселка были снова выбраны в список "Лучшие туристические поселки мира". Второй победой стало открытие 4–х современных туристических маршрутов в разных живописных регионах Украины. В новоиспеченные направления вошла экотропа, оборудованная для людей с инклюзией и маршрут, оснащенный 3D туром с аудиогидом, открывающиеся с помощью QR кода.

Удобный маршрут для посещения Бакоты

Теперь прогуляться от поселка Гораевка до Бакотского залива, включив десятки самых интересных остановок, можно удобно и современно. Об этом на своей странице сообщили организаторы инициативы Культурный Клуб.

В октябре была окончательно завершена маркировка и установлены удобные указатели для туристов. А также размещены QR коды, по которым открывается доступ к 3D турам и аудиогиду. Ссылки на экскурсию в 360° можно найти на Facebook странице организаторов для "диванной" экскурсии, или предварительного ознакомления с местностью. Путешественники могут воспользоваться офлайн–картой, которая размещена в центре Бакота Хаб и, удобно пройти или проехать все локации маршрута.

Поселок Гораевка получил, в рамках проекта "Голоса Бакоты", "живой" мурал. Картина на стене с подводным миром просто оживает с помощью телефона. В маршрут также включены разнообразные места силы, смотровые площадки и культурные объекты. Бакота живописна в любое время года, стоит включить локацию в свой план путешествий.

Туристический маршрут рядом с курортом Сатанов

Преодолеть 32 км и увидеть церкви, монастырь, исторические памятники и природные сокровища Хмельницкой области, можно пустившись в путешествие возле поселка Сатанов. В середине сентября была окончательно завершена маркировка, установка информационных табличек и исследования удобных дорог и троп, как для пеших туристов, так и для велопутешественников.

Таблички содержат, не только офлайн-карты маршрута, но и интересную информацию о достопримечательностях и природных локациях. Частью интересного пути стал поселок Иванковцы, недалеко от которого расположена самая высокая точка региона — товтра "Большая Бугаиха".

Новый маршрут был сформирован и оборудован благодаря Сатановскому поселковому совету и Центру развития инициатив "ИнСорс".

Интересный туристический маршрут в Карпатах

Идею объединить пять стран одним туристическим маршрутом начали воплощать в Карпатском регионе. В августе было проложено и оттестировано 55 км пути, как пешими путешественниками, так и велотуристами. На пути есть кемпинг зоны для остановки и отдыха, обустроенные смотровые площадки, вкусные хижины и много культурных и природных достопримечательностей.

В то же время председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий отметил, что рабочая группа из представителей всех 5ти стран уже сформирована, это позволит эффективно продолжить работу над осуществлением замысла: путешествовать по Карпатам через несколько государств. Всего запланировано разработать 395 км маркированного маршрута со стороны Украины и примерно такую же длину маршрута за рубежом.

Маршрут в Сходнице обустроен для людей с инклюзией

Известный львовский курорт Сходница сегодня может похвастаться удобным и живописным маршрутом, адаптированным под туристов с ограниченными физическими возможностями. Экотропа, протяженностью в 2,3 км, получила название "Респект–Гаевка". Удобные дорожки проходят через живописные берега реки, водопад "Четыре копытца", а также два минеральных источника (№ 5, № 6). Это делает возможным и доступным оздоровление и отдых для людей с инклюзией.

