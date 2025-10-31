Мистические локации Украины: ужасно загадочно и красиво

Туризм давно вышел за рамки "просто походить", "просто отдохнуть", "просто послушать". Эмоциональные туры и аутентичные локации, за последние годы, набрали огромную популярность, будь–то джипинг, рафтинг, заброшенные села или ночные экскурсии. Чувствовать атмосферность и вайб – главный запрос в путешествиях. Сегодня OBOZ.UA собрал для вас направления, на которые решаются только любознательные и смелые.

Поселок Буша в Винницкой области

Видео дня

Начать надо с того, что попадая в Бушу, туристы оказываются на территории национального природного заповедника. Благодаря населению менее чем 1 000 человек, поселок наполнен тишиной и звуками природы. Развернувшись на берегу двух рек, населенный пункт окутан зеленью и растительностью.

История Буши впечатляет, ее герои живут в книгах, преданиях местных и национальных архивах. Но это место было "местом силы" задолго до событий описанных на бумаге. Сегодня свидетелем этому является музей трипольской культуры в Буше, который стоит посетить, чтобы вдохновиться и перезагрузиться. Наскальный храм с загадочными барельефами, из-за смысла которых все еще спорят ученые из разных областей наук, поражают энергетикой и сокровищами.

Есть в Буше и памятники со времен казацкой эпохи, которые "видели" полное уничтожение Буши в XVII веке и теперь выступают, как красноречивые немые свидетели. Местные пересказывают легенды о душах воинов-защитников, которой до сих пор охраняют поселок.

Поселок Подгорцы на Львовщине

Прославившись одним из самых мистических замков в Украине, поселок Подгорцы и сам по себе считается энергетически сильной и аномальной локацией. Имея наполненность чуть более 1 000 человек, населенный пункт отличается оживленностью от предшественника. Частично за счет туристов, которые приезжают полюбоваться замком, частично из тех, кто интересуется древнерусским городищем рядом и Подгорецким монастырем.

Поселок хранит такие древние захоронения и места, что и удивляться рассказам о привидениях и "гуляющих" душах становится неудобно, а вера в чудотворный источник укрепляется сразу после экскурсии по замку и городищу.

Есть в Подгорцах и природные прелести к которым стоит прикоснуться глазами и душой: липа, которой исполнилось 700 лет; парк итальянского типа; монастырь отцов василиан, монастырская церковь св. Онуфрия и другие. Интересно посетить поселок можно с помощью известного экскурсионного тура "Золотая подкова Львова".

Криворивня на Ивано–Франковщине

Верховина известна своими мольфарами и мистической энергетикой. Но это не единственное зачем надо посетить украинское село, хоть раз в жизни. Криворивня стала постоянной летней локацией для Ивана Франко, а также частым местом, где отдыхали: Леся Украинка, Михаил Коцюбинский, Василий Стефаник, Гнат Хоткевич, Константин Станиславский и другие известные украинские деятели. Здесь можно посетить много колоритных музеев и услышать от самих местных о том, как мольфары управляли погодой и исцеляли людей.

Опошня на Полтавщине

Поселок Опошня известен не только своими мастерами гончарства, казачеством, но и знахарями, к которым раньше съезжались со всей округи. Отдохнуть здесь можно аутентично и современно, пробуя украинские блюда, наслаждаясь колоритным антуражем эко–хат, посещая многочисленные музеи и любуясь осенними холмами вокруг.

Гуляя по поселку обращайте внимание на знаки и символы, которые виднеются на домах или заборах. Опошня может многое рассказать об оберегах и методах знахарских лечений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о: где бюджетно отдохнуть на выходных и, почему туристы выбирают Славское для отдыха в течение года.