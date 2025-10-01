Современный Луцк: хорошие комплексы для отдыха на выходных

Луцк — современный город, где вполне гармонично уживаются старинные и инновационные платформы для отдыха. Если замки и архитектурные достояния — пройденный этап, попробуйте отдохнуть в лучших курортных отелях с разнообразием релакс услуг, уже в эти осенние выходные.

Rhombus Hotel — баня и река

Если есть желание убежать от городского темпа, но остаться мобильным, подойдет этот комфортабельный отель на берегу реки. Отличный выбор номеров от одноместных за 1 500 грн до семейных люксов за 2 900 грн, а также романтических вариаций с террасами и балконами.

Изюминкой отеля является уникальная баня из липового дерева, все доски которой обработаны эко–лаком на основе воска и меда, всего в 80 м от реки. Здесь можно оздоровиться с помощью парения и травяных чаев, окунуться в небольшой бассейн или нырнуть в прохладную воду в реке.

Среди интересных развлечений стоит отметить трапезную "Подземелье", где гости могут почувствовать атмосферу средневековья, вкусно поесть из глиняной гравированной посуды и выпить из рифленых стеклянных и металлических кубков. Широкая винная карта и много мясных блюд превратят обычный обед в трапезу, а ваше первое удивление от интерьеров в восторг.

Если все же захочется прогуляться по старинному городу, отель имеет отличное расположение к самым популярным достопримечательностям и развлечениям. Хорошим современным плюсом является укрытие на территории.

Рестпарк рекреационный комплекс

Почувствовать загородный отдых, имея возможность активно развлекаться на свежем воздухе можно в Рестпарке. Для проживания предлагаются одноместные номера за 950 грн, двухкомнатное размещение за 1 600 грн и коттеджи от 1 900 грн. Завтраки входят в стоимость номеров.

Коттеджи вмещают до 4 человек, имеют дополнительные террасы для утреннего кофе или семейных обедов и зеленую территорию вокруг дома.

Изюминкой комплекса является ландшафтный парк с водоемами и интересными природными локациями. Вымощенные дорожки ведут к сосновому бору, на клумбах много осенних цветов, по территории разбросаны деревянные лавочки для отдыха. Во время прогулки по территории в 12 га вам будут попадаться скульптуры и фотозоны. Для активных игр можно взять различные спортивные принадлежности или договориться с администраторами о выездных экскурсиях и трансфере.

Doluna house — бассейн и фиточан

Этот комплекс с А–образными домами расположен, всего в 10 мин от Луцка в поселке Лавров. Вайб, который охватывает территорию для романтиков, тех, кто желает убежать от повседневности в тихий уютный уголок с возможностью релакса у костра и оздоровления в фито–чане. В теплый период можно пользоваться бассейном под открытым небом, зимой: греться в камине, делать барбекю. Комплекс находится в охвате полей и лесов, поэтому, ваши праздники здесь, не будут мешать соседям. Зеленые лужайки прекрасно подходят для активных игр с детьми и друзьями, а двухэтажные дома могут вмещать до 4 человек. Стоимость бронирования от 3 000 грн до 4 000 грн (в зависимости от дня недели) на двоих гостей, бассейн и чан арендуются дополнительно.

