Стремительно набирают популярность: туристам посоветовали 3 направления в Европе

Европа полна удивительных мест, которые так хочется посетить во время отпуска. Но желающих увидеть Эйфелеву башню, Амальфитанское побережье или хорватскую Далмацию и так хватает, поэтому туристы постоянно ищут интересные альтернативы.

Как пишет издание Travel off Path, свежий отчет "Барометр туризма" от ООН показал, что три ранее не такие популярные страны в последнее время начали привлекать все больше гостей. Интересно, что две страны из этой тройки находятся в северной части континента. Это отражение тренда на поиск туристами более прохладных мест для отдыха, куда не добираются волны жары.

Латвия

Эта крошечная страна на северо-востоке Европы, расположенная на побережье Балтийского моря, продемонстрировала рост туристического потока на 16% в годовом исчислении. Туристов привлекает архитектурное наследие Латвии, ее удаленность от крупнейших туристических маршрутов и, что самое главное, более прохладная погода. Летом в Латвии не так часто светит палящее солнце, а среднесуточная температура на побережье достигает 23°C.

Хорошим местом для начала знакомства со страной является ее столица Рига. Ее старинный центр прекрасно сохранился, на каждом шагу можно найти уютные кафе и пабы, а цены на блюда и напитки здесь совсем невысокие. А примерно в получасе езды от Риги находится Юрмала — оживленный прибрежный город с длинным золотисто-песчаным пляжем, который окружают виллы для отдыха и санатории советских времен. Если вы ищете сказочные города, будто сошедшие со страниц сказок, в Цесисе есть мощеные улочки, крепостные стены и море домов из красного кирпича под островерхими крышами.

Мальта

Европейцы давно знакомы с прелестями этой островной страны, тогда как туристы из других уголков мира не слышали о Мальте почти ничего. Так было раньше. Теперь туристический поток сюда вырос на 19% в годовом исчислении. Южноевропейская страна расположена к югу от итальянского острова Сицилия и больше всего известна своими песчаными пляжами. Обычно прибрежная линия в Европе достаточно плотно застроена, а здесь хватает и диких местностей.

Мальта находится на перекрестке разных цивилизаций, что отражается на ее культуре. Здесь ощутимо влияние как сицилийской культуры, так и североафриканской и даже британской. При этом даже осенью на Мальте сохраняется летняя температура, которая достигает 28°C.

Литва

Соседка Латвии Литва даже превзошла ее в росте количества туристов – здесь их поток увеличился аж на 21%. Если вы любите спокойный отдых подальше от привычной европейской толпы, но с теми же мощеными улочками, богато украшенными церквями в стиле барокко и крепостью на вершине холма, Вильнюс — именно то, что вам нужно. Это столица Литвы и ее важнейший центр. Старая часть города находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь сливаются две живописные реки – Нерис и Вильня, а на их берегах разместилось немало уютных кварталов.

Если вы хотите увидеть что-то по-настоящему уникальное, вам стоит заглянуть в Ужупис – района, который считает себя самопровозглашенной "страной" и имеет собственную фиктивную конституцию. Она предусматривает право каждого быть счастливым, а также право любить кошку и заботиться о ней. Тем же, кто хочет исследовать Литву за пределами Вильнюса, обязательно нужно добавить в свой список Тракайский замок – сказочную старинную крепость на островке посреди озера, всего в получасе езды на поезде от столицы.

