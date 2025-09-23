Доступные цены и мало туристов: где насладиться средневековой красотой в Европе

Если вы хотите познакомиться с Португалией, то, вероятно, мечтаете о Лиссабоне с его холмами и уличными музыкантами, исполняющими фаду на каждом углу. А о живописном приморском Порту.

Эти города, безусловно, являются жемчужинами своей страны, но такая популярность оборачивается высокими ценами на отдых здесь. И хотя Португалия сравнительно недорогая западноевропейская страна, многие туристы предпочитают найти здесь интересные опции для отпуска за более разумные деньги. И издание Travel off Path назвало такое место. Здесь сочетаются аутентичная португальская культура, роскошная архитектура, глубокая история и невероятная кухня, но при этом туристов не так уж и много, поэтому и цены умеренные. И этот волшебный город называется Гимарайнш.

Этот город получил романтическое прозвище "колыбель Португалии". Расположен он менее чем в часе езды на поезде от Порту и славится своей хорошо сохранившейся средневековой архитектурой, отсутствием толп туристов и, что самое главное, низкими ценами.

В самом сердце города находится живописная площадь Ларгу-да-Оливейра, над которой возвышается древнее оливковое дерево – именно оно и дало название этой площади. Легенды говорят, что дереву более семи веков, хотя биологи утверждают, что на самом деле оно несколько моложе. Рядом с природным чудом возвышается очень красивая средневековая церковь Носса-Сеньора-да-Оливейра.

Другая ключевая площадь Гимарайнша – это Падрау-ду-Саладу. В ее середине стоит нормандский крест, окруженный готической аркадой. Он был построен в память о битве при Риу-Саладу, которая произошла в 1340 году между христианским королем Португалии и исламскими поселенцами.

В городе есть ещё около полудюжины весьма характерных средневековых площадей, которые стоит посетить. Например, площадь Святого Иакова, куда можно попасть через арки большой Старой ратуши, и площадь Республики Бразилия, известная своими цветниками и живописной церковью Сан-Гуалтер.

Однако, если вы хотите по-настоящему ощутить нетронутое очарование Старого Света, вам стоит отправиться на улицу Санта-Мария. Оживлённая артерия, окружённая средневековыми домами, в которых спрятались традиционные португальские рестораны, семейные магазины и даже гончарные мастерские. Все здесь сохраняет дух старинного города.

Загляните также в район Курос. Когда-то здесь производили главный экспортный продукт Гимарайнша – кожу. Здесь до сих пор любовно хранят старинные дубильные чаны.

Город также буквально усеян старинными замками. Самый старый из них называется очень просто – замок Гимарайнша. Его история насчитывает более 1000 лет. Это крепость на вершине холма, откуда открывается прекрасный вид на город XV века, раскинувшийся у его подножия. И этом замке в 1109 году родился король Афонсу I – борец за независимость Португалии и один из исторических основателей государства.

Второй по значимости средневековый комплекс Гимарайнша – дворец герцогов Браганса, построенный во французском стиле, с внутренним двором с аркадами и интерьером, сохранившимся до наших дней практически неизменным. По дороге между замком и дворцом, возможно, стоит посетить романскую церковь Сан-Мигел-ду-Каштелу.

Если же вы ищете потрясающую смотровую площадку, даже выше замка Гимарайнш, обязательно поднимитесь на местной канатной дороге на холм Пенья. Здесь не только есть удобные для туристов тропы и места для пикника с видом на пышную сельскую местность, но и находится святилище Пенья в стиле ар-деко.

Осенью погода в Гимарайнше просто замечательная. Хотя в октябре здесь могут идти дожди, но температура держится около 20 градусов, поэтому гулять и рассматривать местные достопримечательности очень приятно. Но позаботьтесь о теплых вещах на вечер – ночи в этот период могут становиться прохладными.

