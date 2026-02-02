Сказочный город, не испорченный туризмом: куда поехать в Польше

В Европе все сложнее найти место, где средневековая атмосфера не омрачена толпами туристов. Популярные города вроде Кракова или Праги давно превратились в декорации для соцсетей и туристических туров. Однако Польша имеет другую жемчужину, не менее впечатляющую.

Видео дня

Речь идет о Торуни – город, который сохранил настоящий дух средневековья. Именно сюда стоит отправиться тем, кто ищет аутентичность, советуют эксперты Travel off Path.

Торунь расположен в северной части страны, на берегах Вислы. Город основан в XIII веке Тевтонским орденом как крепость, а впоследствии превратился в один из красивейших готических центров Европы.

В отличие от многих польских городов, исторический центр Торуни почти не пострадал во время Второй мировой войны. То, что видит путешественник сегодня, – это не реконструкция, а настоящая, оригинальная средневековая застройка: кирпичные готические костелы, узкие мощеные улицы, купеческие дома со ступенчатыми фронтонами.

Старый город Торуни входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сердцем города является площадь Рынок Старомейский. Ее доминантой является Ратуша Старого города XIV века, которая сейчас работает как музей.

Отдельного внимания заслуживает кафедральный собор – готический храм с массивной красной башней. Именно здесь окрестили Николая Коперника – выдающегося астронома, который родился в Торуни.

Также стоит увидеть руины замка Тевтонского ордена у Вислы и знаменитую "Кривую башню" – польский аналог Пизанской, что наклоняется уже более семи веков.

Дом Николая Коперника на улице Коперника 15/17 сегодня открыт для посетителей, а его фигура увековечена в памятнике прямо на центральной площади.

Несмотря на то, что Восточная Европа уже не такая бюджетная, Польша все еще остается доступнее стран Западной Европы, в частности Франции или Италии.

Отели и апартаменты также имеют умеренные цены по сравнению с туристическими столицами Европы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 городах-каналах, которые заменят вам Венецию.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.