Самый красивый, самый большой и дорогой аквапарк в Украине. Топ-8 вариантов прокатиться на водных горках

Аквапарки Украины могут конкурировать с лучшими европейскими аква–зонами. Современные дизайны, множество развлечений на территории, хороший сервис и возможность провести несколько дней, не покидая аквапарка. Аква–зоны Украины – это полноценные курортные комплексы, где яркие впечатления получают и взрослые, и дети. Сколько стоят аквапарки и чем выделяются среди других, рассказываем дальше.

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Аквапарк "Залив", Одесса — релаксовый

Аквапарк в Заливе известен своей вместительностью до 5 000 человек и горками в виде животных. Вы можете выпрыгнуть через горло змеи или прокатиться на дельфине. В общей сложности аква–зона насчитывает 25 различных спусков, 10 из которых достаточно экстремальные. Самый большой спуск в Заливе это Spider slide. Закручиваемый и выравнивающийся туннель закрытого типа имеет общую длину в 66 м. В конце пути, вы можете выбрать, в какой из четырех финальных ходов нырнуть. Украшением аквапарка является бассейн интересной формы, имеющий свой остров посредине. На территории всегда весело: играет музыка, работают аниматоры, мастер-классы, конкурсные программы.

Отель аквапарка насчитывает 243 номера. Номер "Стандарт" на 3 человека от 946 грн в сутки. В стоимость жилья входит использование двух бассейнов, детских игровых площадок и детского клуба.

Цена целый день (с 10:00 до 18:00): 600 грн за взрослого и 400 грн за ребенка (до 16 лет). Если вы выбираете билет с 14.00, цена снижается до 500 грн и 350 грн соотносительно.

Аквапарк "7 океанов", Хмельницкий — веселые выходные

Аквапарк закрытого типа, вмещающий до 1 000 человек. Это самый большой крытый аквапарк Западной Украины. На территории расположены водные спуски, джакузи, сауна, релакс зона для взрослых и заведения питания. Небольшой бассейн с волнами и зона для детей дополняют водные локации. Для взрослых работают бары и банный комплекс. Режим работы аквапарка суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00, спортивный бассейн работает ежедневно. Не все зоны на территории входят в стоимость, некоторые оплачиваются отдельно: банный комплекс, спа. В теплый период года открывается дополнительная терраса под открытым небом, где можно загорать и играть в активные игры.

Цена за аквазону и релакс зону : взрослый безлимит – 830 грн, детский безлимит – 780 грн, тариф вечерний – 500 грн. Вы можете выбрать семейный вариант на 3 человека, безлимит за 2250 грн.

Аквапарк "Аллигатор", Тернополь — самый чистый

Этот аквапарк предлагает терапевтический отдых для взрослых и развлечения для детей. Это единственный аквапарк Украины, имеющий личную скважину, улучшающую качество воды в бассейнах до максимума. На локации расположены три бассейна, глубиной от 30 до 150 см., восемь горок для всех возрастов и отдельная зона спа, гидромассажа и водопадов для взрослых. Самым интересным спуском аквапарка считается Black Hole. Его тоннель расположен на высоте 12,5 м, а внутри происходит мультяшная экранизация со звуком. Для экстремалов традиционно "Камикадзе" и Body Slay.

Цены аква и спа безлимит : взрослый 590 грн, детский – 440 грн, семейный 1290 грн.

Аквапарк "Одесса" — самое большое количество горок

На 5 га аквапарка расположено 27 спусков. Такое количество трудно охватить за полдня, а то и за день. Ленивая река аквапарка "Одесса" разгоняется до 5 км в час, а бассейн с волнами имеет песчаный пляж. Территория оснащена пятью бассейнами и пятью гидромассажными зонами, а также 6 зон для загара и несколько песчаных пляжей для активных игр. Для отдыха можно взять в аренду личное бунгало. При оплате VIP зоны бунгало входит в стоимость билета.

Цены на билеты сезон 2025 года еще не обнародованы. Детям до трех лет и именинникам вход на территорию аквапарка бесплатный. Также анонсированы семейные скидки до 50%.

Аквапарк "Косино", Закарпатье — самый красивый

Горка "Бабочка Монарх" в аквапарке "Косино" известна на всю Украину. Такой опыт сложно повторить и забыть. Кроме того, экстремальные спуски "Анаконда" и "Питон" могут конкурировать с известной горкой "Камикадзе", которая также присутствует в аквапарке. Вся аквазона расположена под открытым небом, поэтому доступ к карпатскому чистому воздуху свободен. Чтобы подняться к горкам, следует выбрать одну из четырех платформ, чем выше высота платформы, тем экстримальнее спуски.

Для самых маленьких есть отдельная аква–зона с интересными фонтанчиками и маленькими спусками. Помимо традиционных водных спусков в аквапарке есть зона термальных бассейнов и королевских саун, где можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье.

Аквапарк является партнером отеля "Ivancso Birtok". Стоимость его королевских номеров от 9000 грн. Отель расположен на территории термального комплекса, услуги которого войдут в стоимость проживания.

Цена пакета отдыха в аквапарке включает термальные бассейны, аквазону с горками и королевские сауны: взрослые – 1200 грн (безлимит) и 700 грн (4 часа) (цены указаны за 2024 год).

Аквапарк "Пляж", Львов — крупнейший спортивно-развлекательный комплекс

Территория аквапарка делится на спортивную и развлекательную часть. Первая включает в себя 50–метровый спортивный бассейн, скалодром, и фитнес–центр. Вторая — аква–зоны крытые и под открытым небом, зону "релакс" с куполами и саунами, детскую комнату, джакузи, летнюю террасу, джакузи и т.д. Территория аквапарка очень просторная и комфортная, вы как в отдельном городке, где за каждым поворотом ждут впечатления, развлечения и удовольствия.

Цена за общий билет на весь день в прошлом году составляла 650 грн.

Аквапарк "Орбита", Коблево — самый просторный

Аквапарк под открытым небом "Орбита" — это о релаксе и отдыхе, а не о беготне и огромных очередях. На территории расположено 23 горки, половина из которых для взрослых экстремальных развлечений. Горки расположены комфортно друг от друга, каждая имеет свою башню и подъем. Несколько больших бассейнов позволяют комфортно чувствовать себя среди большого количества людей, которые просто растворяются на территории. Шезлонги и теневые навесы, крытые рестораны, бары и кафе стоит запастись временем, чтобы исследовать всю территорию. Аквапарк имеет личную базу отдыха, где можно остановиться и получить бонусы на посещение развлекательной аква–зоны.

Цена: 650 грн – взрослый, 550 грн – детский (на сезон 2024 года).

Аквапарк Mavka, Буковель — самый красивый и дорогой

Аквапарк находится на 18 тыс. га в несколько этажей. Открытые и закрытые зоны, отдельное терапевтическое удовольствие горных пейзажей и зеленых декораций. Со спусков: 6 повышенного адреналина и детская зона с подогревом. Аквапарк обладает очень эстетичным современным дизайном с террасами на разных уровнях и лесными SPA зонами, от которых взрослые просто тают.

Ресторан Мавка имеет панорамные окна, чтобы вы продолжали наслаждаться видами. Блюда в меню не ограничены украинскими, найдется и пицца, и суши, и большой выбор напитков. Аквапарк был открыт недавно, но цены успели удивить многих.

Цена за 4 часа – 1 700 (взрослые), 1200 (дети до 140 см). Безлимит стоит 2200 грн и 1550 соотносительно. Однако, стоит ли аквапарк таких сумм, следует судить после личного посещения.

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