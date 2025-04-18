Лумшорские чаны и 5 водопадов на Закарпатье. Успейте отдохнуть по весенним ценам

Отдых на Закарпатье наделен своей неповторимой атмосферой, состоящей из нетронутой природы, сохранившихся гуцульских традиций, вкусных домашних блюд и изюминки, которая в каждом поселке и районе своя. Закарпатский курорт Лумшоры может "сварить" вас в огромных чугунных чанах, подарив восстановление и укрепив здоровье. Каждая садыба имеет свои секретные рецепты для наполнения чанов, которые делают воду целебной и терапевтической. Сегодня все об отдыхе в Лумшорах и впечатлениях, которые можно получить во время отдыха абсолютно бесплатно.

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Какие они Лумшоры

Весенние Лумшоры уютные, ароматные и разноцветные. Поселок разбросан на холмах, что лишает чувства толпы и позволяет наслаждаться тишиной и живописными панорамами. В Лумшорах проживает до 100 человек, но в пиковые сезоны курорт наполняется туристами, которых легко отличить от местных, и говор не тот, и "хфасон". Зимой Лумшоры особенно популярны. Желающие почувствовать максимальный контраст между температурой воды в чане и в реке выбирают именно этот сезон. Весной контраст спадает, можно получить лечебный эффект без "шоковой терапии".

Жители ценят уникальность атмосферы в поселке и природные сокровища вокруг, поэтому локация до сих пор остается немного изолированной от других поселков, да и туристическая инфраструктура развивается, скорее, на территории каждой усадьбы, не выходя за забор. Магазины в поселке можно пересчитать по пальцам одной руки. Тем не менее, местные кафе и хижины, которые вы сосчитаете на пальцах второй руки, гостеприимно принимают гостей, ознакамливая с местной кухней.

Лумшорские чаны

Фишка Лумшор в чугунных чанах высокого качества, которые наполняются разнообразием трав и фруктов. Чаны имеют разную емкость, самые большие могут "варить" до 15 человек одновременно. Почувствовать себя на настоящем дровяном костре, в котле - довольно жутко в первый раз. Воду в чане разогревают до 40-45 градусов, что идеально для терапевтического эффекта трав и веток, которыми наполнен чан. Уже через 5 минут пребывания в чане ваше тело и мышцы максимально расслабляются и начинается восстановление организма. Такой себе спа под открытым небом.

Чугунные чаны с фитотерапией есть в каждой курортной усадьбе Лумшор, а вот чаны с уникальной сероводородной водой, с повышенным содержанием радона, можно найти только в старинной купальне Лумшор.

Как и каждая лечебная процедура, купание в минеральных и фито–чанах имеет противопоказания, с которыми следует знакомиться перед отдыхом.

Самые известные чаны Лумшор:

Чаны "То лем анде"

"Охотничий дом"

"Гапочок"

"У Тимбора"

Davir SPA Resort

Лумшоры

Водопады в Лумшорах

Поселок Лумшоры окружен водопадами. Именно поэтому холмы – лучшее место для расположения усадьбы. Вода в Лумшорах буквально демонстрирует всю свою мощь, она может быть, как кроткой и целебной, так и сокрушительной. Река не раз разливалась, затапливая селения и принося местным горе. Туристы же могут не беспокоиться, а любоваться каждый день новым водопадом из 5 самых красивых: Соловей, Давир, Буркач, Крутило, Переступ. Водопад Давир является самым высоким и мощным среди других. У его подножия образовался небольшой водоем, в котором можно освежиться в жару. Посещать водопады можно, как в сопровождении местных, так и самостоятельно. Однако, надо уделять внимание обуви, ведь по дороге много вымытых скользких глыб.

Бесплатные впечатления в Лумшорах и рядом

Прогулка по окрестностям Лумшора подарит великолепные воспоминания. Маршрут с. Лумшоры – г. Полонина–Рута – это лучший обзорный маршрут, который развернет живописные панорамы Карпат и впечатляющие водоемы.

Среди ближайших достопримечательностей :

поселок Ликицари;

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кострина;

Церковь святого Василия в селе Соль;

Гора Острая;

Гидрант с сероводородной водой;

Церковь святого Николая в селе Черноголова;

Музей мельничества.

Лумшоры могут стать вашим "местом силы" уже в следующие выходные. Весна в поселке радует не только живописными видами, но и умеренными ценами на жилье, процедуры и экскурсии.

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