Самые бюджетные санатории Украины для лечения нервной системы. Путевки для детей от 810 грн

Ситуация сегодня требует систематического подхода к отдыху. Поддержать свое здоровье комплексно и разносторонне можно в санаториях Украины, имеющих разные специализации и программы. Лечебные воды, термальные бассейны, сбалансированное питание, а главное, разработана систематическая программа, которая позволит организму восстанавливаться быстрее и эффективнее. Ранее мы озвучивали ТОП 4 санатория Украины, где восстановиться и отдохнуть можно с VIP комфортом и сервисом, сегодня расскажем о недорогих санаториях, где отдохнуть можно не "за все деньги мира".

Видео дня

Санаторий "Днестр" Моршин

Санаторий специализируется на довольно серьезных заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы, кишечника, легких, эндокринной системы и т.д. Однако, программа лечения нервной системы заслуживает особого внимания. При покупке путевки в санаторий "Днестр" вы получаете комплексный подход к лечению ваших заболеваний. В цену путевки войдут:

сеансы психотерапии;

грязевые процедуры;

аппаратная физиотерапия;

прием целебных душей и ванн;

массажи;

лечебная физкультура;

целевая диагностика;

проживание, питание и т.д.

Санаторий расположен посреди живописной природы и чистого воздуха, что способствует выздоровлению нервной системы и гармоничному восстановлению организма. Для общего использования в санатории работает бювет с целебной водой, кинотеатр, дом культуры, спорткомплекс, библиотека, прокат велосипедов и другие интересные локации.

Цена путевки на май-июнь месяц составляет от 1130 грн в сутки на одного человека Дети старше 4 лет — 810 грн, младше 4 лет — безвозмездно.

Санаторий "Медоборы"

Расположение на территории одноименного национального заповедника подарит максимальную природную терапию и чистый воздух. Кроме целебных вод, грязей, массажей, в санатории используются такие уникальные методы лечения, как:

пивотерапия (лечение "живым" пивом);

иппотерапия (езда на лошадях и общение с ними);

апитерапия (лечение с помощью пчел);

нордическая (скандинавская) ходьба;

разные ванны и т.д.

Более 50 видов доступных процедур помогают квалифицированным врачам подобрать индивидуальную программу каждому пациенту и эффективно восстановить организм.

Путевка с проживанием в стандартном двухместном номере стоит от 990 грн с человека, в одноместном — 1 100 грн. В стоимость путевки включено: проживание, трехразовое питание, консультации врачей, базовое оздоровление, ароматерапия, прием минеральной воды, нордическая ходьба и т.д.

Санаторий "Куяльник"

Одесса известна своими морскими санаториями. Оздоровительный комплекс "Куяльник" имеет историю почти в 200 лет. Сегодня заведение оснащено современным оборудованием и технологиями. На территории санатория можно отдыхать, расслабляться, развлекаться и лечиться. К вашим услугам теннисный корт, медицинский центр, спортивные площадки, ресторан и бар, библиотека, бассейн, соляная комната и многое другое. Санаторий "Куяльник" специализируется на невритах и болезнях нервной системы, также можно вылечить заболевания кожи, суставов, импотенцию и бесплодие, ревматические болезни и т.д. Стоимость путевки на одного человека составляет от 1 300 грн. В пакет войдут все необходимые процедуры по назначению врача, трехразовое питание (шведский стол) и проживание. Вашими лечебными процедурами могут стать:

Грязевые процедуры (компрессы, ванны, аппликации и др.);

Бальнеолечение (ванны с лекарственными добавками или без них, гидромассаж);

Полостное водолечение;

Восходящий душ;

Физиотерапия (амплипульс, магнитотерапия, электросон и др.);

Ингаляции для профилактики и лечения респираторных заболеваний;

Лечебная физкультура;

Душ Шарко;

Соляная комната;

Реабилитационный тренажер;

Механотерапия;

Психотерапия.

Санаторий "Куяльник" в Одессе ежегодно принимает тысячи пациентов, которым помогает восстановиться как внутренне, так и внешне.

Ранее мы писали о: Лумшорские чаны и 5 водопадов в Закарпатье и где вкусно поесть в Черкассах.