Самый аутентичный город Европы расположен во Франции: там очень красиво

Когда речь идет об отдыхе во Франции, первым нам на ум приходит Париж. Этот город является одним из самых популярных туристических центров в мире, но из-за этого он довольно сильно утратил свою аутентичность, ведь ориентируется на среднего туриста и его привычки, нередко в ущерб своей уникальности.

Видео дня

Если вы не хотите попасть в туристическую ловушку, переполненную сетевыми отелями, ресторанами и магазинами, выбирайте Марсель, об этом пишет издание Express. Недавно французский средиземноморский порт и заодно туристический центр возглавил рейтинг самых аутентичных городов Европы, составленный компанией InsureandGo.

Чтобы получить список городов, которые больше всего берегут свою уникальность, аналитики компании проверили 1,3 миллиона отзывов в Google Maps. Они искали места, которые посетители чаще всего описывают как действительно локальные, а не ориентированные исключительно на туристов или неоправданно дорогие.

Марсель возглавил список с результатом 51,5 балла из 100. Специалисты отмечают, что рабочие портовые кварталы города кажутся по-настоящему обжитыми, а не "вылизанными" специально для приезжих. Это дает посетителям возможность увидеть реальную жизнь местных жителей в одном из самых мультикультурных центров Франции.

Вдобавок к этому, старинный Марсель является одним из самых солнечных городов страны. Он манит приятным средиземноморским климатом и невероятной бирюзовой водой вдоль живописной береговой линии длиной 42 километра.

Отдельного внимания стоит порт Марселя. Он является важным узлом для грузовых, круизных и паромных перевозок. А еще здесь полно баров и ресторанов, где можно посмаковать свежими морепродуктами и роскошным французским вином.

Если вы ищете прогулок на природе, рядом с Марселем расположен национальный парк Каланки. Гулять здесь приятно даже зимой, ведь в январе воздух в Марселе начинает прогреваться примерно до 12°C, тогда как в разгар лета, например в июне, температура может достигать 27°C.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой регион Испании был признан лучшим для туристов в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.