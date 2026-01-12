Культовое испанское направление признали лучшим для туристов в Европе

Туристическая карта Европы постепенно меняется, и новые данные это четко подтверждают. Несмотря на многолетнюю популярность островов, лидерство все чаще переходит к материковым регионам. Ключевыми факторами становятся разнообразие, доступность и баланс между отдыхом и культурой.

Именно эти показатели все внимательнее анализируют европейские статистические службы. В 2025 году безоговорочным фаворитом среди туристов стал один из регионов юга Испании, информирует издание Express.

Несмотря на огромную популярность Балеарских и Канарских островов, лучшим туристическим направлением в Европейском Союзе официально признали Андалусию. Новые статистические данные свидетельствуют, что именно этот материковый регион возглавил рейтинг краткосрочных туристических поездок, обойдя традиционных европейских лидеров.

По информации Евростата, во втором квартале 2025 года Андалусия зафиксировала рекордный туристический поток. В период с апреля по июнь путешественники провели здесь 13,3 миллиона ночей, бронируя жилье через популярные онлайн-платформы – Airbnb, Booking и Expedia. Это самый высокий показатель среди всех регионов ЕС за соответствующий период.

Для сравнения: прибрежный хорватский регион Адриатическая Хорватия занял второе место с 9,6 миллиона ночей. Третью позицию занял Иль-де-Франс, в состав которого входит Париж, – 9 миллионов ночей. Таким образом, Андалусия опередила не только курортные зоны, но и одну из самых посещаемых столичных агломераций мира.

Причины такой популярности вполне понятны. Андалусия сочетает богатое мавританское наследие, теплый климат в течение года и чрезвычайно разнообразный ландшафт. Здесь расположены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, в частности Альгамбра в Гранаде, Севильский собор, а также пустыня Альмерия – единственная настоящая пустыня в Европе.

Отдельного внимания заслуживает гастрономия региона: андалусская кухня и производство оливкового масла считаются одними из лучших в мире.

Впрочем, регион не сводится только к известным туристическим символам. За пределами популярных городов туристов ждут уникальные локации: Сетениль-де-лас-Бодегас с домами, встроенными прямо в скалы, дикие вулканические бухты Кабо-де-Гата, известняковые формации Эль-Торкаль и зеленые, дождевые леса Грасалема. Именно эта природная и культурная мозаика заставляет туристов возвращаться снова и снова.

Отчет также подтверждает общеевропейскую тенденцию: Испания доминирует на туристическом рынке ЕС. Из двадцати наиболее посещаемых регионов шесть расположены именно здесь, среди них Канарские острова, Каталония и Валенсия.

Однако рекордные показатели имеют и обратную сторону. Рост краткосрочной аренды и туристической нагрузки уже не первый год вызывает дискуссии об устойчивом развитии. Теперь, когда Андалусия официально стала эпицентром европейского рынка краткосрочных путешествий, местные власти оказались под давлением. Основная задача – сохранить социальный баланс и не допустить, чтобы туристический бум происходил за счет доступного жилья и качества жизни местных жителей.

