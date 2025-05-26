Самые уютные базы отдыха на Бакоте. Бассейны, каяки и живописные панорамы

Летний отдых на Бакоте может стать отличной альтернативой морю. Лагуны, пещеры, водные виды спорта, активный туризм сопровождаются удивительными панорамами, закатами, тишиной и уютом. Жилье на Бакоте имеет диапазон от диких кемпингов до спа–отелей, что позволяет выбрать удобный вариант по деньгам и, по стилю. Бакота – место, куда возвращаются, убегают, где релаксируют и восстанавливаются.

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Что такое Бакота?

Когда–то так называлось уютное село между волнистыми холмами. После начала строительства Днестровского водохранилища поселок был затоплен и теперь его второе название "Подольская Атлантида". Сегодня, Бакотой называют большую территорию вокруг водохранилища, которая стала заповедной зоной. На территории заповедника много интересных мест, как природного, так и человеческого происхождения. Самыми популярными аттракциями считается Скальный монастырь, в котором до сих пор проходят богослужения и три источника, вода которых, по преданию, обладает лечебными свойствами. Также популярным занятием в Бакоте является гастротуризм, здесь найдутся несколько крафтовых виноделен, сыроделов и медовых пасек. Вот малый список, чем заняться в Бакоте, во время отдыха:

пешие экскурсии и походы;

посещение крафтовых производств;

экскурсии на воде (катер);

гидроциклы;

каяки;

сап-борды;

экскурсии на квадроциклах;

велотуры;

полет на параплане;

дайвинг и тому подобное.

Жилье на Бакоте – туристические базы и кемпинги

Лето на Бакоте полно возможностей и комфорта, если правильно подобрать жилье. Для семейной поездки с детьми стоит выбирать отели, на территории которых есть много включенных развлечений: бассейны, детские комнаты, локации для спортивных игр и тому подобное. Так вы избежите постоянной организации досуга ребенка и сможете порелаксировать сами. Парам рекомендованы маленькие отели, или варианты с проживанием в отдельных домиках, с обустроенной барбекю зоной рядом, возможностью заказа еды в номер и, с возможностью спа-процедур. Если вы отправляетесь на Бакоту большой компанией друзей, или обожаете аутентичный отдых выбирайте один из лучших кемпингов, который поможет заполнить отпуск экскурсиями, походами и другими активностями. Наш список лучших туристических баз на Бакоте уже готов, сохраняйте:

Парк Отель Теремки. Территория выделяется ландшафтным дизайном, большой деревянной террасой на воде, несколькими бассейнами с подогревом, детским клубом с аниматорами, тюбингом и номерами обитыми деревом. Идеальная локация для семейного отдыха и парного побега, если взять номер с панорамными окнами и джакузи. Среди спа услуг: влажная баня, апи–терапия, массажи, арома–грот и тому подобное. В цену номера включено трехразовое питание. Номера от 3 500 грн.

Гостиница Маяк. Уютные коттеджи на Днестре с возможностью водных развлечений, экскурсий и барбекю отдыхом. На территории работает ресторан, а также водная школа, которая помогает детям и взрослым безопасно освоить сап-доски, каяки и другие водные виды транспорта.

Гостинично–туристический комплекс Ксения. Огромная территория на берегу Днестра, полна развлечений и занятий. Комплекс имеет около 150 номеров различного формата, открытый и закрытый детские площадки, фитнес зону, спа зону, личный пирс с прокатом водного вида транспорта, соляную комнату, детские и взрослые бассейны, ресторан, лобби-бар и тому подобное. Номера "Семейный комфорт", которые вмещают до 5 человек стоят от 2 500 (2 человека) грн в сутки.

Мини глемпинг Valentin Intriga. Комфортабельные палатки с мягкими раздельными и двуспальными кроватями. Территория имеет все необходимые бытовые зоны и обустроена пирсами для купания. Для прогулки по воде можно арендовать катер, квадроциклы, каяки и т.д. Стоимость проживания в палатке на двоих от 1 600 грн.

Бакота дарит уютный и наполненный летний отдых, особенно тем, кто устал от тревог, бессонных ночей и быстрого темпа жизни. Читайте также: Неординарные и мистические экскурсии по Киеву и ТОП-10 самых красивых смотровых площадок Украины.