Неординарные и мистические экскурсии по Киеву. Что и за сколько предлагают жителям, и гостям столицы

Прогулка по столице может быть стандартной, или интересной. Если вы устали от заезженных "троп", стоит присмотреться среди множества предложений необычных и таинственных экскурсий по Киеву. Только подсчитайте плюсы:

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Вы получите уникальный маршрут, и заглянете туда, где и подумать не могли;

Это возможность обогатить свои знания и узнать о городе с неожиданной стороны;

Теперь вам точно будет, что рассказать и показать друзьям, которые приезжают в столицу;

Вы познакомитесь с человеком (гидом), который является информационной сокровищницей о Киеве;

Ваш экскурс в разные времена жизни столицы позволит получить новые впечатления.

Хватайте друзей с собой уже в эти выходные, ведь вместо того, чтобы проесть от 350 грн на кофе и сладости, можно получить уникальный опыт прогулки, которая оставит много впечатлений, а не только привкус. Какое "настроение" вашей прогулке можно выбрать рассказываем далее.

Аферисты, мошенники старого Киева

Такого рода прогулка может стать открытием для вашей наивности. А вы знали, что в Киеве существует первый официальный самозванец? Или, какие проверенные схемы существовали, чтобы стать дорогими содержанками? 19 век был богат на столичные аферы и мошенничества. Узнайте о схемах, манипуляциях, безумных авантюрах, финансовых пирамидах и смелых преступниках, "клепка" которых удивляет рядовых граждан. Вся информация подкрепляется выдающимися местами и локациями, юмором и ироничными поворотами судьбы.

Юмористические экскурсии

Если вам не хватает уровня юмора в общении, есть шанс поучиться у известных киевлян. Юмористические прогулки по Киеву полны анекдотами, курьезными и пикантными историями, саркастическим и ироничным взглядом на жизнь и события. Во время такой прогулки можно зарядиться энергией, набраться "костылей" и почувствовать себя на вечере стендапа. Кроме того, теперь вы точно будете знать, почему день юмора празднуют именно 1 апреля и, как известный гетман Украины был арестован вместе с лошадью.

Мистические экскурсии по Киеву

Самое популярное направление и взгляд на Киев. Вместе с историчностью столицы, в ее переулках и лестницах скрывается настоящая магия, мистические события и ведьминская сила, которая живет и поныне. Если вы еще никогда не рассматривали столицу с этой стороны, стоит открыть этот "ящик Пандоры", как минимум для расширения кругозора, как максимум, для получения впечатлений до "гусиной кожи". Узнайте, кого считают главными ведьмами столицы сегодня, какие тайные ордена еще существуют и, где находятся самые знаменитые "места силы" и "шабашей". Вы сможете увидеть Козье болото прямо посреди города, отыщете голову Медузы Горгоны и узнаете, что такое "Молот ведьм", – просто прогуливаясь по городу с любимыми напитками.

Мифические прогулки по Киеву

Не путайте с предыдущим направлением, ведь мифические существа Киева – это экскурс, не только в памятники архитектуры, которые живут под крышами, на старинных дверях и за неожиданными поворотами. Вы будете удивлены, сколько всего не замечали, гуляя дорогами столицы ежедневно. Такая прогулка, не только погружение в человеческую фантазию, но и в документы, которые фиксировали очень интересные и мистические истории. Узнайте ответ на вопрос: почему велосипедистов считали нечистой силой, как правильно ответить русалочке на ее вопрос и тому подобное.

Масонская история Киева

Если вы слышали только сплетни и пересказы о масонах, стоит узнать столичную жизнь с этой стороны. Во время прогулки, вы научитесь распознавать масонские символы на домах, тайные знаки прямо посреди улицы, специальные жесты и ритуалы, которыми пользовался орден масонов. Также есть шанс попасть в здание тайного масонского клуба и принять посвящение в масоны. Знали ли вы, что Шевченко и Грушевский были масонами? Во время прогулки масонским Киевом, вы услышите много известных имен, прошлого и настоящего.

Экскурсии по Киеву – это интересные прогулки, которые длятся от 1,5 до 3–4 часов, стоимость такого увлекательного времяпрепровождения от 300–350 до 500-600 грн с человека. Дети всегда получают скидки, или допускаются к экскурсии бесплатно. Ваша прогулка выходного дня в Киеве будет оригинальной и впечатляющей.

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