Какие локации вошли в Топ-10 самых красивых смотровых площадок Украины

Когда у путешествия есть конкретная цель, жизнь становится интереснее. Кто–то собирает ракушки с самых красивых пляжей, кто–то коллекционирует закаты, а мы собрали самые красивые смотровые площадки в Украине, которые стоит посетить каждому. Психологи утверждают, что созерцание неба и горизонта успокаивает и гармонизирует. Начинаем наше терапевтическое путешествие с красивыми видами и панорамами.

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Самые красивые смотровые площадки Киева

Столица может подарить сразу несколько впечатляющих панорам города и горизонта. Где–то придется преодолеть кучу лестниц, где–то просто настроиться на долгую пейзажную прогулку, но каждая локация стоит усилий.

Смотровая площадка Родина–мать

Киевляне и гости столицы могут осматривать столицу с высоты 91 метра. Смотровая площадка расположена в щите монумента, к ней поднимают лифты и лестницы. Во время подъема вы сможете получить новое впечатление: подъем на наклонном лифте. Далее будет металлическая вертикальная лестница, поэтому стоит рассчитывать силы и иметь удобную одежду и обувь. На высоте перехватывает дыхание и немного кружится голова, но такое впечатление запоминается на всю жизнь. Подъем на Родину–мать имеет свои погодные и возрастные ограничения. Площадку можно посетить при температуре не ниже +5 и, не выше +30, погода должна быть без осадков и ветра. Дети до 18 лет не допускаются к подъему.

Колокольня Киево–Печерской лавры

Сама смотровая площадка расположена на высоте чуть более 32 метров. Отсюда открывается одна из самых живописных панорам Киева. Локацию стоит посетить тем, кто готов посчитать 374 ступеньки вверх и вниз.

Смотровая площадка – Стеклянный мост

Локации всего несколько лет, но ее популярность растет в геометрической прогрессии. Во–первых, прозрачное стекло под ногами, что довольно необычно и волнующе. Во–вторых, очень романтическая панорама на Днепр и Левый берег. Эта локация первая в списке для свадебной фотосессии, романтического свидания и аттракций, которые нужно увидеть в столице.

Смотровая площадка в Днепре – "Менора"

Офисно–культурный центр Менора в Днепре предлагает осмотреть панораму города, реку Днепр и горизонт за незначительную плату. На локации доступен заказ экскурсии, что сделает ваш обзор значительно интереснее и информативнее.

Смотровая площадка в Одессе – "Крыша мира"

Посмотреть на Черное море с 50–ти метровой высоты можно в Одессе. Смотровая площадка расположена вблизи театра музыкальной комедии, что позволяет совместить зрелище с хорошим настроением. Посетить площадку можно только с конца весны до середины осени, стоимость будет зависеть от дня недели. Если у вас есть несколько часов для пересадки, или ожидания на главном железнодорожном вокзале Одессы, смотровая площадка поможет постичь город одним взглядом.

Смотровая площадка Залещиков

Благодаря этой, известной теперь на весь мир, панораме, Залещики стали популярной локацией для отдыха и туризма. Каждый хочет повторить фото, постичь просторы и полюбоваться изгибом реки, почти в 360 градусов. Для достижения цели придется отправиться в небольшой пеший поход, но не бойтесь заблудиться, ведь дорожка протоптана уже сотнями тысяч ног, а в выходные можно, еще и в очереди постоять.

Смотровая площадка в Ивано–Франковске – Ратуша

Балкон в 360 градусов, под крышей Ивано–Франковской Ратуши, позволяет осмотреть достопримечательности города с высоты птичьего полета. Буквально по всему периметру города будут виднеться башни и купола храмов. Красивая архитектура города гармонично смотрится на фоне любого "настроения" неба. Ратуша всего в 15 мин от железнодорожного вокзала, поэтому имея час, можно успеть осмотреть город. Если есть пару часов, не пропустите краеведческий музей внутри Ратуши.

Смотровые площадки во Львове – "Высокий Замок", Ратуша

Чтобы посетить Высокий замок придется идти все время вверх, но не по лестнице, по горке. Прогулка подарит много пейзажных мест и памятников архитектуры. Добравшись смотровой площадки, вы увидите крыши Львова и его главные и самые высокие аттракции.

Ратуша на Площади Рынок некоторое время была недоступна туристам. Сейчас, за небольшую оплату, вы снова можете увидеть Львов с самого "сердца" города. Конечно, если готовы преодолеть 400 ступенек.

Смотровая площадка в Мукачево – Замок Паланок

На локации можно провести часы, рассматривая горы, на границе с горизонтом и город, который кажется игрушечным макетом. Главное выбрать хорошую погоду и в придачу захватить бинокль, так вы точно не сможете оторваться от широкой панорамы Карпат. Сам замок – это огромный музей с лабиринтами, подземельем и старинными артефактами. Рассчитывайте провести на его территории не менее 4 часов.

Смотровая площадка в городе Хуст – Хустский замок

Не совсем замок, скорее руины, однако вид с горы просто неповторимый. Здесь можно почувствовать дух свободы, схватить попутный ветер и мечтать вволю. Сюда приходят за вдохновением, впечатляющими фотографиями и видом на город с высоты 150 метров.

Куда бы вас ни завели путешествия, включайте в свои впечатления смотровые площадки, чтобы добавить терапевтичности и замечательных фотографий. Читайте также: Неординарные и мистические экскурсии по Киеву и Лучшие выходные в Луцке.